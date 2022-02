Coman behoedt Bayern met late treffer voor nederlaag in Oostenrijk

Bayern München heeft woensdagavond in achtste finale van de Champions League gelijkgespeeld tegen Red Bull Salzburg. In Oostenrijk was Kingsley Coman vlak voor tijd verantwoordelijk voor de belangrijke 1-1. Door de late treffer van Coman voorkam Bayern niet alleen een nederlaag, maar hielden de Duitsers ook een indrukwekkende reeks in stand: Der Rekordmeister scoorde voor de 29ste keer op rij in een Champions League-duel.

Na de beschamende 4-2 nederlaag tegen VfL Bochum in de Bundesliga van afgelopen zaterdag, was er de verwachting dat Bayern getergd aan de aftrap zou verschijnen. De Duitsers domineerden in de openingsfase het balbezit en via Serge Gnabry deelde de ploeg ook de eerste speldenprik van de wedstrijd uit. Red Bull Salzburg, waar voormalig Ajacieden Maximilian Wöber en Rasmus Kristensen als gebruikelijk in de basis begonnen, leek geen problemen te hebben met het veldoverwicht van de bezoekers en loerde vooral op de counter.

Al vroeg in het duel kreeg Matthias Jaissle een flinke tegenvaller te verwerken toen zijn spits Noah Okafor het veld geblesseerd moest verlaten, maar uitgerekend zijn vervanger Chukwubuike Adamu zorgde halverwege de eerste helft voor de vrij verrassende 1-0 van Salzburg. De thuisploeg kwam er vanaf eigen helft razendsnel uit. Een pass van Karim Adayemi werd subtiel verlengd door Brenden Aaronson, waarna Adamu met een geplaatste bal in de lange hoek feilloos binnenschoot: 1-0. Bayern had duidelijk moeite met de directe speelwijze van Salzburg en liep via de counter bijna opnieuw in het Oostenrijkse mes, nadat Aaronson het op zijn heupen kreeg. De aanvallende middenvelder zag een fraaie individuele actie echter niet beloond worden met een goal, omdat Sven Ulreich zijn elftal met een belangrijke redding voor erger behoedde.

De bezoekers kwamen in het tweede bedrijf beter voor de dag dan voor rust. Het veld werd door Bayern goed breed gehouden en Salzburg had de nodige moeite om zijn eigen helft af te komen. Alhoewel de ploeg van Nagelsmann niet direct grote kansen wist te creeeren, hing de gelijkmaker wel steeds meer in de lucht. Die Roten Bullen mochten doelman Philipp Köhn meerdere malen bedanken dat de voorsprong intact bleef, want zowel Coman als Gnabry vergat om Bayern voor de terugwedstrijd een betere uitgangspositie te verschaffen. Aan de andere kant kreeg Salzburg in een van de spaarzame uitbraken de uitgelezen kans om de marge te verdubbelen, toen Adeyemi doelman Ulreich op zijn weg vond en de rebound van Adamu vervolgens van de lijn gered werd door Benjamin Pavard. Vlak voor tijd was de belangrijke gelijkmaker voor Bayern toch een feit, nadat Thomas Müller een lange bal doorkopte en Coman de 1-1 tegen de touwen schoot.