Oranje Leeuwinnen stuiten na prachtgoal Beerensteyn op Marta

Woensdag, 16 februari 2022 om 20:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:00

De Oranje Leeuwinnen zijn het Tournoi de France begonnen met een gelijkspel tegen Brazilië. De ploeg van Mark Parsons was na een schitterende treffer van Lineth Beerensteyn op weg naar de zege, maar een penalty van oudgediende Marta gooide roet in het eten: 1-1. Nederland speelt op het vriendschappelijke toernooi ook nog tegen Finland en Frankrijk.

Het Tournoi de France moet voor bondscoach Parsons dienen als de laatste voorbereiding voor de beslissende fase van de WK-kwalificatie en het EK, dat deze zomer in Engeland wordt afgewerkt. Het Tournoi de France wordt sinds 2020 jaarlijks georganiseerd door de Franse voetbalbond. Naast het Franse elftal worden er drie gastlanden uitgenodigd.

?? Lineth Beerensteyn schiet @oranjevrouwen op weergaloze wijze op voorsprong! ?? pic.twitter.com/08rb2mnusp — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2022

De Leeuwinnen waren vooraf licht favoriet, maar zullen zich ook gerealiseerd hebben dat Brazilië een geduchte tegenstander is. Beide ploegen bleken op het veld inderdaad aan elkaar gewaagd en er volgden kansen over en weer. Ary Borges raakte namens Brazilië al vroeg de lat, terwijl Vivianne Miedema daarna slordig omsprong met twee grote kansen. Na een half uur had Ary Borges de openingstreffer moeten maken, maar de middenvelder kopte voorlangs.

Kort na rust verstapte de Braziliaanse doelvrouw Lorena zich. Haar vervanger Leticia moest in de 62ste minuut toezien hoe Beerensteyn de Oranje-vrouwen op fenomenale wijze op voorsprong knalde. Sherida Spitse stuurde de rechtsbuiten weg met een perfecte dieptebal, waarna Beerensteyn de bal uit de stuit heerlijk over Leticia heen schoot: 0-1. Daarna kreeg Miedema na een kapbeweging een vrije schietkans, maar Leticia redde. In de absolute slotfase kreeg Brazilië een strafschop vanwege een handsbal van Merel van Dongen, die zelf beweerde haar armen langs het lichaam te hebben gehouden. Toch kon Marta vanaf de stip haar 114ste treffer voor Brazilië binnen schieten: 1-1. Van Dongen moest kort daarna aan de noodrem trekken en kreeg haar tweede gele kaart.