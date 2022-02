Nieuw dieptepunt voor Simeone: Atlético gaat af voor eigen publiek

Atlético Madrid heeft zich woensdagavond in het eigen Wanda Metropolitano geblameerd. De de ploeg van trainer Diego Simeone was tegen Levante, dat stijf onderaan staat in LaLiga, aanvallend onmachtig en ging uiteindelijk met 0-1 ten onder. Voor de bezoekers betekende de overwinning pas de tweede zege van het seizoen. Levante is nog altijd tien punten verwijderd van lijfsbehoud, terwijl Atlético door de nederlaag blijft steken op een vijfde plaats met 39 punten uit 25 duels.

Simeone voerde woensdagavond ten opzichte van de sensationele 4-3 zege op Getafe van zaterdag twee wijzigingen in zijn basiself door. José María Giménez verving de geschorste Felipe, terwijl Luis Suárez vanaf de bank begon ten faveure van Rodrigo De Paul. Waar beide ploegen in de openingsfase moeite hadden om tot uitgespeelde kansen te komen, brandde het duel halverwege de eerste helft enigszins los.

Atlético kreeg eindelijk de druk er bij Levante eens op. Ángel Correa liet eerst een serieuze mogelijkheid om de 1-0 binnen te tikken onbenut, waarna Giménez de bezoekers bijna in het zadel hielp. De verdediger kopte de bal op de middenlijn totaal de verkeerde kant op, waardoor Jorge de Frutos vanaf eigen helft een vrije doortocht had richting Jan Oblak. Door zijn doel te verkleinen wist de sluitpost de thuisploeg met een knappe redding voor een achterstand te behoeden.

Vroeg in de tweede helft ging het alsnog mis voor Atlético tegen de hekkensluiter van LaLiga, toen Gonzalo Melero na een goed opgebouwde aanval in het zestienmetergebied vrijgespeeld werd. De middenvelder bedacht zich niet en haalde in de korte hoek de trekker over: 0-1. Simeone zag hoe zijn elftal in aanvallend opzicht maar geen vuist kon maken. De Argentijnse oefenmeester bracht onder anderen João Félix, Suárez en Héctor Herrera in het tweede bedrijf binnen de lijnen om een blamage te voorkomen, maar aanspraak op een punt maakte Atlético vrijwel geen enkel moment. Dat de thuisploeg pas diep in blessuretijd een schot op doel noteerde, was veelzeggend. Met een fraaie omhaal trof Correa vervolgens wel doel, maar door een overtreding van Giménez ging er een streep door de late gelijkmaker.

