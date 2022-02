‘Messi zondert zich af na supergoal van Mbappé; Neymar mengt zich’

Woensdag, 16 februari 2022 om 19:39 • Jeroen van Poppel

Hoewel Paris Saint-Germain dinsdagavond in de slotminuut won van Real Madrid (1-0), was Lionel Messi na afloop niet uitzinnig van euforie, weet RMC Sport. De zevenvoudig winnaar van de Ballon d'Or kon opnieuw niet zijn beste spel laten zien en deelde niet mee in de feestvreugde die na afloop ontstond in de kleedkamer. Ploeggenoot en vriend Neymar had daar volgens het Franse tv-kanaal oog voor en ging naar Messi, bij wie vooral teleurstelling overheerste.

PSG overklaste Real Madrid dinsdagavond in eigen huis en gaf geen schot op doel weg aan de Spanjaarden. Messi had de Parijzenaren na een uur spelen op voorsprong moeten zetten via een penalty, maar zag die uit de rechterhoek getikt worden door Thibaut Courtois. Messi speelde ook behoudens dat moment geen gelukkige wedstrijd en was zich daar direct na afloop zeer bewust van, schetst RMC Sport. De Argentijnse ster heeft in Parijs nog niet kunnen brengen wat van hem werd verwacht en is zelfkritisch.

OOOOH.. Lionel Messi! ?? De Argentijn krijgt dé kans op PSG op voorsprong te zetten, maar faalt hopeloos vanaf 11 meter.. ??#ZiggoSport #UCL #PSGRMA pic.twitter.com/oUgYzHRTU9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 15, 2022

Waar Messi niet kon uitblinken, pakte Kylian Mbappé de handschoen op door in de slotminuut op weergaloze wijze de bevrijdende 1-0 te maken. Messi was daar uiteraard gelukkig mee, maar zonderde zich naar verluidt wel af van het feestgedruis dat ontstak in de kleedkamer van PSG. De voormalig ster van Barcelona werd direct opgezocht door Neymar, die met een luisterend oor troost bood. Het is bekend dat de Braziliaan veel respect heeft voor Messi en dolgelukkig was toen de Argentijn afgelopen zomer bij PSG tekende. Het doet Neymar pijn dat zijn vriend het in Parijs moeilijk heeft. Misschien tekenend daarvoor was dat Neymar, een van de vaste vrijentrappennemers bij PSG, tegen Real een vrije trap overliet aan Messi, die een meter naast de kruising mikte.

Messi zal in de kleedkamer al hebben voorzien wat de grote kranten in Frankrijk en Spanje ongeveer over hem zouden gaan schrijven. Met name L'Ëquipe was vernietigend: "Het was zijn 46ste duel tegen Real Madrid, maar de Argentijn was veruit de slechtste van zijn ploeg. Hij vond nooit het ritme, het gevoel om goed te schieten. In de as gepositioneerd verloor hij veel ballen, zelfs de gemakkelijke passes." Ook de statistieken wezen dat uit: geen speler verloor de bal zo vaak als Messi (23 keer). Mundo Deportivo kwam tot een vergelijkbaar oordeel: "Hij is bij lange na niet te speler in zijn Barcelona-tijd. Messi is altijd Messi, maar tegen Real was hij een stuk minder Messi."