Rashford verdedigt Cristiano Ronaldo in conflict op Twitter: ‘Stop hiermee!’

Woensdag, 16 februari 2022 om 19:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:06

Cristiano Ronaldo creëert geen verdeeldheid in de kleedkamer van Manchester United, zo verzekert Marcus Rashford. De geruchten over de ontstane verdeeldheid binnen de selectie van the Red Devils doen al enkele weken de ronde en werden na het gewonnen Premier League-duel met Brighton & Hove Albion (2-0) van afgelopen dinsdag bevestigd door BILD. Volgens Rashford klopt er echter niets van en de aanvaller belandt op Twitter in een felle discussie met journalist Christian Falk.

Er is in Engelse media de afgelopen weken veel geschreven over vermeende onrust achter de schermen op Old Trafford, maar de spelers van United blijven volhouden dat er onderling geen problemen binnen de selectie spelen. Rashford kon daarentegen niet langer op zijn tong bijten en heeft fel gereageerd op nieuwe beweringen van BILD-journalist Falk. De Duitse journalist stelde woensdag op Twitter dat het gerucht dat Ronaldo binnen de selectie voor problemen zou zorgen op waarheid berust.

Are we just making it up as we go along now then? Please stop looking for divides. https://t.co/gVwQuYMwx4 — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) February 16, 2022

“De Engelse spelers zoals Harry Maguire, Marcus Rashford & co zijn geïrriteerd dat Ronaldo de kleedkamer wil leiden met zijn eigen kliek. Er is een risico van een splitsing binnen de selectie”, schreef Falk, die meer dan 300 duizend volgers op Twitter heeft. Rashford heeft de geruchten vervolgens eigenhandig de kop ingedrukt. “Verzinnen jullie het waar we bij staan?”, zo luidt de reactie van de aanvaller van United. “Stop alsjeblieft met het creëren van verdeeldheid.”

Falk weigert echter weggezet te worden als een leugenaar. “Dat is niet waar, en dat weet je, Marcus Rashford”, dient de journalist de 46-voudig international van Engeland van repliek. Na drie opeenvolgende officiële wedstrijden zonder zege, boekte United dinsdagavond in de Premier League tegen Brighton & Hove Albion een zwaarbevochten overwinning. Ronaldo zette de ploeg van manager Ralf Rangnick in de tweede helft op voorsprong, terwijl Rashford enigszins verrassend vanaf de bank begon, nadat hij de vorige drie duels in de basis stond. Ditmaal moest hij het doen met een invalbeurt van vijftien minuten.