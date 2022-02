Xavi brengt Helena Condis in verlegenheid met knipoog: ‘Nou, kom maar op!’

Woensdag, 16 februari 2022 om 18:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:46

Xavi gaf woensdag een persconferentie om vooruit te blikken op het Europa League-debuut van Barcelona, maar de Spaanse pers leek meer bezig met andere zaken. Helena Condis, journaliste van het radiostation Cadena COPE, wilde van Xavi weten of Kylian Mbappé de beste speler ter wereld is. De licht geïrriteerde coach van Barça bracht de journaliste daarop in verlegenheid met een wedervraag en kreeg de lachers op zijn hand in de perszaal.

Mbappé maakte dinsdagavond grote indruk door de Champions League-kraker tegen Real Madrid (1-0 voor Paris Saint-Germain) met een schitterende actie te beslissen. Condis wilde dat graag met Xavi bespreken. "Je zal gisteren vanaf de bank met ergernis gekeken hebben naar de Champions League-wedstrijden, of niet?", opende ze. "Hoe heb je naar Mbappé gekeken? Denk je dat hij de beste speler ter wereld is op dit moment?”

Xavi lijkt enigszins verbaasd en zegt na een korte stilte: "Maar het is niet aan mij om over Mbappé te praten. Praat maar eens over mijn eigen spelers. Eens kijken, welke namen heb je voor me? Kom maar op!", zei de oefenmeester lachend en tegelijkertijd licht geïrriteerd en uitdagend. De perszaal smulde van het antwoord van Xavi, waarop Condis zichtbaar niet had gerekend.

"Nou... De namen van de toekomst?", stamelde ze. "Pedri, die net komt kijken, Ferran Torres.” Xavi reageert lachend en uitdagend. "Wat vind je van Pedri? Vertel maar!" Condis, enigszins weifelend: "Ik vind dat hij goed speelt. Laatst scoorde hij terwijl jullie amper twee minuten op het veld stonden." Xavi reageert instemmend: “Fenomenaal, inderdaad. We zijn aan de beterende hand en we hebben de juiste weg ingeslagen. Met onze eigen spelers."

Condis laat het er echter niet bij zitten en waagt een laatste poging. "En Mbappé dan? Hoe zou je hem zien als speler van Barça?” Xavi: “Mbappé is een waanzinnige speler. Net als Messi en Neymar. Wat wil je dat ik je zeg? PSG heeft een geweldig team, Real Madrid heeft een geweldig team. Maar wij zitten helaas niet in die competitie. Natuurlijk ben ik zeer teleurgesteld dat we geen Champions League spelen. Ik ben zeer competitief ingesteld en heb een winnaarsmentaliteit. Natuurlijk zit het me dwars dat we vroegtijdig zijn uitgeschakeld. Natuurlijk hadden we daar moeten staan. Maar vraag me niet meer naar Mbappé."