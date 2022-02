‘Florentino Pérez is witheet: koppen moeten gaan rollen bij Real Madrid’

Woensdag, 16 februari 2022 om 17:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:01

Florentino Pérez is onthutst over de wijze waarop Real Madrid dinsdagavond voor de dag kwam, zo meldt Sport. De Koninklijke kwam op bezoek bij Paris Saint-Germain niet eens in de buurt van het vijandelijke doel en kwam met een 1-0 nederlaag over de gehele wedstrijd gezien nog goed weg. President Pérez is zwaar teleurgesteld in Carlo Ancelotti, die moet vrezen voor zijn trainersbaan.

Hoewel Ancelotti na afloop anders beweerde kwam Real naar Parijs om een 0-0 te verdedigen. De ploeg zakte ver in en hoopte in de counter op een bevlieging die nooit zou komen. Tekenend voor het abominabele optreden van de Spanjaarden zijn de statistieken: nul schoten op doel. De blamage leidt volgens Sport tot enorme woede bij de leiding van Real. Pérez zou daarvóór al teleurgesteld zijn in het 'slechte voetbal' dat onder Ancelotti wordt gespeeld en de nederlaag in Parijs brengt de positie van de Italiaan definitief aan het wankelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ancelotti werd afgelopen zomer aangesteld bij Real en tekende toen voor drie seizoenen. De Italiaan was al tweede keus van Pérez, die eerst probeerde om Antonio Conte binnen te halen. Ancelotti was tussen 2013 en 2015 al trainer van Real en deed internationale ervaring op bij andere topclubs. De coach begon ook vrij goed en haalde in januari de Supercopa binnen door af te rekenen met Barcelona en Athletic Club. Ook lijkt Real op weg naar een nieuw kampioenschap, al heeft het dat deels te danken aan de falende concurrentie.

De resultaten van Ancelotti in LaLiga werden de laatste maand minder. Real werd uitgeschakeld in de Copa del Rey door Ahtletic en in de competitie werden slechts twee van de laatste vijf duels gewonnen. Toch heeft de koploper nog een marge van vier punten op Sevilla en zelfs elf punten op nummer drie Real Betis. Nationaal succes alleen is echter niet genoeg voor Pérez en een vroege uitschakeling in de Champions League zou een regelrechte ramp zijn voor de preses. Veel zal afhangen van de return tegen PSG over drie weken in het Santiago Bernabéu.