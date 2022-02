De oogappel van Ronald Koeman is na een halfjaar volledig terug bij af

Woensdag, 16 februari 2022 om 17:45 • Chris Meijer • Laatste update: 18:01

Als Vitesse het donderdagavond in de tussenronde van de Conference League opneemt tegen Rapid Wien, staat Yusuf Demir mogelijk binnen de lijnen bij de Oostenrijkers. De achttienjarige vleugelaanvaller keerde vorige maand terug bij Rapid Wien, na het afgelopen halfjaar op huurbasis te hebben doorgebracht bij Barcelona. Demir begon in Spanje als oogappel van Ronald Koeman en uitermate veelbelovende aankoop, maar verdween naarmate de maanden vorderden langzaam van het toneel en moest uiteindelijk plaatsmaken zodat Barcelona aankopen kon doen.

Door Chris Meijer

“Het is een schande wat ze met deze jonge jongen hebben gedaan, als ik de verhalen in de media hoor. Ze hebben hem links laten liggen, zodat ze hem niet hoefden te kopen. Het gaat om een achttienjarige speler met een buitengewone potentie. Die krijgt de keuze om terug te gaan of zes maanden op de tribune te zitten. Dat is beschamend.” De woorden van Maximilian Wöber waren afgelopen vrijdag even opvallend als veelzeggend. Zijn club Red Bull Salzburg had net met 1-2 gewonnen van Rapid Wien en toch liet de ex-Ajacied zich uit over een speler van de tegenstander, die als invaller slechts vijf minuten had meegedaan. Wöber verwoordde echter precies hoe er in Oostenrijk over het algemeen gedacht wordt over het uiteindelijk dramatische avontuur van Demir in Barcelona.

De naam van Demir stond al jaren met rood omcirkeld in de notitieboekjes van de scouts van Europese topclubs. Demir - die de ‘Oostenrijkse Lionel Messi’ werd genoemd - was net een paar maanden zestien toen hij zijn debuut in de hoofdmacht van Rapid Wien maakte en speelde nog voor zijn achttiende verjaardag zijn eerste interland in de nationale ploeg van Oostenrijk. Onder meer Ajax, Manchester City, Manchester United, Bayern München, RB Leipzig, Red Bull Salzburg, Internazionale en Borussia Dortmund zaten achter Demir aan, maar Barcelona trok aan het langste einde en huurde hem met een niet-verplichte optie tot koop ter waarde van tien miljoen euro van Rapid Wien. Ondanks dat het de bedoeling was dat Demir zou aansluiten bij Barcelona B, kreeg hij een kans om zich tijdens de voorbereiding op dit seizoen te laten zien bij de hoofdmacht.

‘Demir, protagonista e intocable para Koeman’, kopte Mundo Deportivo begin augustus nog. Na de oefenwedstrijd tegen VfB Stuttgart (0-3 zege) wisten de Spaanse media het zeker: toptalent Demir zou een onbetwiste hoofdrolspeler worden bij het Barcelona van Koeman. Een positief verraste Koeman zou Joan Laporta enkele dagen eerder zelfs al hoogstpersoonlijk hebben gefeliciteerd met de komst van Demir, die hij voor de leeuwen gooide in de oefenwedstrijden tegen Nástic (4-0 zege) en Girona (3-1 zege) en daarin als basisspeler een uitstekende indruk achterliet. Sterker nog, Koeman bestempelde Demir zelfs als ‘de toekomst van Barcelona'. “We staan altijd open voor jonge spelers, zij zijn de toekomst van de club. Jongens als Balde, Nico, Gavi en de aangetrokken Demir kunnen allemaal geweldige spelers worden”, zei Koeman op de website van Barcelona. “Je moet ze de tijd geven om te wennen aan de snelheid bij het eerste. We zullen zien wie van deze jongens we gaan gebruiken.”

Demir viert een doelpunt in een van de 38 wedstrijden die hij voor zijn vertrek naar Barcelona voor Rapid Wien speelde.

Mede door zijn veelzijdigheid - Demir kan uit de voeten op beide vleugels en als aanvallende middenvelder - raakte Koeman gecharmeerd van de Oostenrijker met Turkse roots. Door het vertrek van Lionel Messi en Antoine Griezmann en door de afwezigheid van de destijds geblesseerde Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Martin Braithwate en Sergio Agüero was Koeman ook eigenlijk wel enigszins genoodzaakt een beroep te doen op Demir. Nadat hij tegen Athletic Club met 18 jaar en 80 dagen de op een na jongste - alleen Lionel Messi was in 2004 met 17 jaar en 114 dagen jonger - niet-Spaanse speler in LaLiga werd, leek Barcelona al van plan om die optie te gaan activeren. Maar naarmate het seizoen vorderde, verdween Demir langzaam maar zeker uit de spotlights.

Koeman deed na zijn debuut tegen Athletic Club nog vijf keer een beroep op Demir. Sport deed eind oktober - kort voor het ontslag van Koeman en nadat Demir drie wedstrijden op rij negentig minuten op de bank had gezeten - uit de doeken dat de liefde van Koeman voor het toptalent wat bekoeld was. “Demir heeft een goede voorbereiding gedraaid, maar de druk op hem werd groot toen de competitie van start ging. Hij probeerde in eerste instantie nog één-tegen-één-duels, maar stopte daar op een gegeven moment mee”, zo citeerde Sport een bron binnen Barcelona. “Hij neemt geen risico’s. Als een bal naar hem toekomt, speelt hij die altijd kort en veilig.”

“Yusuf is een jonge speler. Hij heeft zijn minuten gemaakt, maar het is niet makkelijk om mee te komen op het niveau van Barcelona. Hij wordt steeds beter en moet nu wachten op zijn kans”, zo zei Koeman op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano. In wat zijn laatste wedstrijd als trainer van Barcelona bleek, liet Koeman Demir nog een halfuur meedoen. Met het ontslag van Koeman ‘verdween’ ook Demir, zo concludeerden Spaanse media enkele weken later. Xavi deed nog drie keer een beroep op hem: één keer als basisspeler in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica en twee als invaller tegen Espanyol (LaLiga) en Bayern München (Champions League). De korte invalbeurt in de Allianz Arena bleek het negende en laatste officiële optreden van Demir voor Barcelona.

Namens Barcelona kwam Demir tot totaal 290 wedstrijden in 9 officiële wedstrijden.

Dat aantal is geen toeval, want de optie tot koop in de huurovereenkomst met Rapid Wien werd verplicht zodra Demir tien officiële wedstrijden in het eerste elftal van Barcelona zou spelen. Er werd gezien de belabberde financiële situatie bewust voor gekozen om die tien miljoen euro te besparen en te steken in het aantrekken (en kunnen inschrijven) van Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang. De Maradona Cup - een vriendschappelijke wedstrijd tegen Boca Juniors die niet meetelde met het oog op de optie tot koop - werd in december uiteindelijk de laatste wedstrijd van Demir in het blauw-rood. Tijdens de laatste wedstrijden in LaLiga, de Copa del Rey en de Supercopa behoorde Demir niet meer tot de wedstrijdselectie. Volgens de officiële lezing aanvankelijk vanwege maagproblemen, later omdat Barcelona zijn huurcontract aan het opzeggen was.

De vervroegde terugkeer van Demir betekent eigenlijk vooral een tegenvaller voor Rapid Wien. De 32-voudig Oostenrijks kampioen stemde eigenlijk al met tegenzin in met een transfer naar Barcelona. Rapid Wien kampte afgelopen zomer als gevolg van de coronapandemie met financiële moeilijkheden en moest de groeibriljant daarom wel laten gaan om geld in het laatje te brengen. De huursom van 500.000 euro die Barcelona betaalde was een stuk lager dan wat andere geïnteresseerde clubs bereid waren te betalen, maar Demir wilde per se naar Barcelona om daar samen te spelen met zijn idool Lionel Messi. Het werd een dubbele tegenvaller voor Demir: Messi vertrok voor de start van dit seizoen naar Paris Saint-Germain en na zes maanden is hij zelf terug bij af. “Het vertrek bij Barcelona zorgde voor teleurstelling. Maar ik ben daar ook een professional geworden”, zei Demir zelf in gesprek met het televisiekanaal van Rapid Wien. “Ik wil nu weer spelen, plezier hebben en genieten.”

Rapid Wien moet Demir zo snel mogelijk weer klaarstomen om zich in de kijker te kunnen spelen. Voor zijn vertrek bij Barcelona werden Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig en Borussia Dortmund genoemd als geïnteresseerde clubs, maar zij hebben zich in januari klaarblijkelijk nog niet concreet genoeg gemeld in Wenen. De speelminuten laten bij Rapid Wien voorlopig echter nog even op zich wachten. Voor zijn vertrek naar Barcelona was hij onder Dietmar Kühbauer nauwelijks basisspeler, iets waarvoor de inmiddels vertrokken trainer de nodige kritiek kreeg. Maar diens opvolger Ferdinand Feldhofer waarschuwde afgelopen week dat Demir voorlopig nog niet klaar is voor een basisplaats bij Rapid Wien. “We moeten geduld hebben, ik denk dat hij nog weken nodig heeft om op het niveau te komen dat hij afgelopen zomer had”, zei Feldhofer in gesprek met LAOLA1. “We weten wat hij in zich heeft, daar kunnen we veel plezier van beleven. Het gaat iedere dag beter, hij gaat op de training tot het uiterste. Maar ik ben me er ook bewust van dat hij volledig fit moet zijn om bij ons te spelen.”

De laatste officiële wedstrijd van Demir voor Barcelona dateerde van 8 december, toen hij als invaller vier minuten meedeed in de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München.

Er wordt in Oostenrijk gesuggereerd dat Demir behoorlijk aan zijn fitheid heeft ingeleverd bij Barcelona, waardoor Feldhofer hem alleen als invaller kon gebruiken in de wedstrijden tegen TSV Hartberg (35 minuten) en Red Bull Salzburg (5 minuten). “Ze hebben in bepaalde opzichten niet zo hard gewerkt bij Barcelona. Dat klinkt misschien provocerend, maar het is wel zo. We moeten hem daarom stap voor stap terugbrengen in het team. Hij heeft het talent, de ambitie en de wil”, zo reageerde Zoran Barisic, sportief directeur bij Rapid Wien. “We weten dat hij talent heeft. Maar hij moet nog veel werk verzetten, zeker in fysiek opzicht. Misschien is hij in Barcelona wat meer volwassen geworden.”

De harde uitspraken over de fitheid lokten vervolgens weer een reactie van Demirs zaakwaarnemer Emre Öztürk uit. “Yusi moest aanpoten, omdat hij een deel van de voorbereiding op de tweede seizoenshelft had gemist door de transfer. Dat is gelukt, hij is weer topfit en heeft zich aangepast naar het systeem van Rapid. Yusi kan tegen Vitesse al het verschil maken”, verzekerde de belangenbehartiger van Demir. Het is nog maar zeer de vraag of Demir daadwerkelijk een basisplaats zal hebben tegen Vitesse. Sportief directeur Barisic is van mening dat Öztürk met zijn uitspraken alleen maar de druk rond Demir opvoert, terwijl trainer Feldhofer alleen wilde zeggen dat hij van de partij zou zijn. ‘Inzetbaar’, is het enige dat de trainer van Rapid Wien daarover kwijt wilde.