Sneijder: ‘Stefan de Vrij weet als geen ander waar hij de fout in is gegaan’

Woensdag, 16 februari 2022 om 16:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:08

Wesley Sneijder kijkt uit naar de kraker in de achtste finales van de Champions League tussen Internazionale en Liverpool. De laatste keer dat Inter de laatste zestien bereikte van het grootste Europese clubtoernooi is tien jaar geleden, in het seizoen 2011/12. Ook Sneijder maakte dat seizoen onderdeel uit van het team van Claudio Ranieri. Uiteindelijk bleek Olympique Marseille over twee wedstrijden te sterk.

Sneijder sprak met een aantal oude vrienden in aanloop naar de clash met Liverpool. "Ik voel veel pessimisme", vertelt hij tegen La Gazzetta dello Sport. "Maar alles is mogelijk, zelfs Liverpool uitschakelen. Dit Inter is sterk." Sneijder ziet parallellen tussen het huidige elftal van Simone Inzaghi en de succesploeg van José Mourinho uit 2010. "In 2010 hadden we een geweldige groep, dat is mij nooit meer overkomen in mijn carrière. We waren echt een eenheid. Maar verder zie ik heel veel overeenkomsten. Geweldige spelers, de mentale weerbaarheid door de gewonnen landstitel, het enthousiasme. Het is een prachtig team om naar te kijken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Sneijder is het voor Inter wel zaak om Mohamed Salah nauwlettend in de gaten te houden. "Als je hem uit het oog verliest, is hij genadeloos", meent de voormalig middenvelder. "Hij mag geen moment de tijd krijgen om na te denken. Inter moet heel kort op hem zitten. Dan heb je een grote kans om hem te stoppen. Als ze Liverpool willen uitschakelen moeten ze wel het moordende tempo van Jürgen Klopp bijhouden." Inter speelt woensdagavond eerst thuis. Over drie weken staat de return op het programma op Anfield.

Ook richt Sneijder zich tot Inzaghi. "Ik mocht hem als voetballer, maar als coach waardeer ik hem veel meer", aldus de man die tussen 2009 en 2013 onder contract stond bij Internazionale. "Een voorbestemd man. Hij kwam op een moeilijk moment bij Inter binnen, had veel te verliezen na het kampioenschap van vorig jaar. Maar alles is gemakkelijk voor hem. Ik denk dat nederigheid zijn grootste geschenk is. Dat kun je zien aan de manier waarop hij door de groep werd gezien na het vertrek van Antonio Conte. Hij lijkt geboren te zijn voor het vak als coach, daar ben ik van overtuigd."

Het is nog maar de vraag of Stefan de Vrij woensdagavond aan de aftrap verschijnt. Italiaanse media houden er rekening mee dat de Nederlander op de bank begint. "Wat zijn kracht is? Professionaliteit. Hij weet als geen ander waar hij de fout in is gegaan", doelt Sneijder vermoedelijk op de uitschakeling in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt in 2019. De Vrij liet zich in de return op kinderlijk eenvoudige wijze de bal afsnoepen door Luka Jovic, die de enige treffer van het tweeluik maakte. "Maar hij weet ook dat er in het voetbal momenten van hoogte- en dieptepunten kunnen zijn. Het belangrijkste is dat je weet hoe je daar mee om moet gaan. Hij komt er altijd als winnaar bovenop."