Xavi komt met bemoedigende woorden voor ‘beestachtige’ Luuk de Jong

Woensdag, 16 februari 2022 om 14:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:02

Xavi is zeer te spreken over de manier waarop Luuk de Jong zich presenteert bij Barcelona. De spits bewees afgelopen weekend andermaal zijn waarde door diep in de blessuretijd de gelijkmaker tegen de touwen te koppen op bezoek bij Espanyol. Barcelona is daardoor acht duels op rij ongeslagen in LaLiga. Donderdagavond gaan de Catalanen op bezoek bij Napoli in de strijd om de Europa League.

"Als je hem ziet trainen is het geen verrassing", doelt Xavi op het aandeel van De Jong in de resultaten van Barcelona. "Zijn inzet, vastberadenheid en overtuiging zijn bewonderenswaardig. Hij werkt beestachtig hard op de trainingen. Hij is er altijd. En dat geldt ook voor de wedstrijden: als we hem nodig hebben, staat hij er." Luuk de Jong is met vier treffers topscorer van dit kalenderjaar bij Barcelona. Hij was trefzeker tegen Real Mallorca, Granada, Real Madrid (Supercopa) en Espanyol.

Xavi gaf tijdens de persconferentie aan de hymne van de Champions League niet meer te kunnen horen. "Het maakt me boos. Aan de andere kant is de Europa League een titel die Barcelona nog nooit heeft gewonnen. We zien het als een kans. We willen laten zien dat we in Europa kunnen concurreren. Het kan ook een manier zijn om volgend seizoen in de Champions League te spelen, waar we erg gemotiveerd voor zijn. Dit is ook een geweldige competitie, het is niet de derde divisie."

De Spaanse oefenmeester weigerde de rol van favoriet op zich te nemen. "We zijn een kanshebber, geen favoriet. Napoli heeft ook een geweldig team en strijdt voor het landskampioenschap. De realiteit is dat we allebei in de Europa League actief zijn. We moeten laten zien dat we blijven groeien. We hebben ons huiswerk niet goed genoeg gedaan in de Champions League en daarom staan we hier", aldus Xavi, die honderd dagen in dienst is bij Barcelona. "Het voelt alsof we honderd jaar onderweg zijn. Ook door de blessures en coronapandemie. Ik werk heel hard, want ik ben een groot fan van de club."