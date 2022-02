Roger Schmidt topfavoriet om in de Bundesliga aan de slag te gaan

Woensdag, 16 februari 2022 om 14:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:12

Roger Schmidt is topkandidaat om in de Bundesliga aan de slag te gaan als trainer van Hertha BSC, schrijft BILD. De 54-jarige trainer van PSV, die heeft aangegeven na dit seizoen te zullen vertrekken uit Eindhoven, moet in Berlijn Tayfun Korkut opvolgen. Het is niet voor het eerst dat Schmidt in verband wordt gebracht met een terugkeer naar zijn vaderland. In de winter wees hij nog een aanbod van RB Leipzig af om het seizoen bij PSV af te maken.

Vanaf het moment dat Schmidt zijn afscheid bij PSV heeft aangekondigd gonst het van de geruchten over een terugkeer in de Bundesliga. Volgens BILD heeft Hertha BSC serieuze plannen om de oefenmeester terug te halen naar Duitsland. Algemeen directeur Fredi Bobic zou zeer gecharmeerd zijn van de werkwijze van Schmidt. Grote delen van de supporters in Berlijn hopen nog steeds op een hereniging met voormalig Hertha-trainer Niko Kovac, maar de Kroaat zou hebben aangegeven niks te voelen voor een terugkeer.

Terwijl Kovac zonder club zit na zijn ontslag bij AS Monaco, heeft Schmidt bij PSV aangegeven niet door te zullen gaan na dit seizoen. "Ik ben er trots op om onderdeel uit te maken van PSV en wil dit seizoen met de spelers strijden voor de prijzen", zei hij. "Maar ik wil in de zomer vrij zijn om voor mezelf een nieuwe beslissing te kunnen nemen. Schmidt werd in de zomer van 2020 bij PSV de opvolger van Ernest Faber, die op zijn beurt een halfjaar eerder het stokje had overgenomen van de ontslagen Mark van Bommel.

Schmidt had al eerder de mogelijkheid om terug te keren naar de Bundesliga, daar zijn naam deze winter opdook bij RB Leipzig. Schmidt werkte eerder tussen 2012 en 2014 in Oostenrijk bij Red Bull Salzburg, dat als zusterbedrijf geldt van Leipzig. De oefenmeester gaf aan zijn contract te willen uitdienen bij PSV. De Eindhovense club is nog op drie fronten actief. In de halve finale van het bekertoernooi staat een ontmoeting met Go Ahead Eagles op het programma, terwijl in de Conference League het Israëlische Maccabi Tel Aviv wacht.

Schmidt, die met PSV op een tweede plaats staat in de Eredivisie achter koploper Ajax, is naar verluidt op de hoogte van de interesse uit zijn thuisland. Tussen 2014 en 2017 was de oefenmeester al werkzaam bij Bayer Leverkusen. Ook werkte hij in Duitsland onder meer voor SC Paderborn (2011/12) en Preussen Münster (2007 tot 2010). Onder de oefenmeester eindigde PSV vorig seizoen als tweede, dezelfde positie als nu bezet wordt. Schmidt won afgelopen zomer met PSV de Johan Cruijff Schaal ten koste van Ajax.