Swindon Town start zoektocht naar jonge fan na hartverscheurend briefje

Woensdag, 16 februari 2022 om 13:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:20

League Two-club Swindon Town is een zoektocht gestart naar een zesjarige supporter. De jonge fan stuurde de club een handgeschreven brief waarin hij stelt dat zijn moeder geen geld heeft voor eten en dus ook geen wedstrijden kan bezoeken van zijn favoriete voetbalclub. Ook heeft hij 26 pence, omgerekend 30 eurocent, op de brief geplakt voor spits Harry McKirdy.

"Mama heeft geen geld om naar wedstrijden van Swindon te komen. Ze heeft geen geld voor eten en moet mijn eten op school betalen", luidt de hartverscheurende tekst van de jonge fan. "Ik hou van Swindon Town-speler Harry McKirdy. Op een dag zal ik komen. Joe, 6,5 jaar oud." Het briefje werd al snel opgepikt door Engelse media en gaat inmiddels de hele wereld over.

?? | We have received this letter from Town fan Joe, aged 6 and a half. We'd really love to get in touch with Joe, but we don't have a return address. If anyone recognises the writing or thinks they know who Joe is, please email [email protected]#STFC ???? pic.twitter.com/JFgLgNm2Lz — Swindon Town FC (@Official_STFC) February 15, 2022

Naar aanleiding van het briefje is Swindon Town een zoekactie gestart naar het jongetje. De club heeft dinsdag een oproep op Twitter geplaatst in de hoop in contact te komen met de supporter. "We hebben deze brief ontvangen van Swindon Town-fan Joe, 6,5 jaar oud", luidt de oproep van de club op Twitter. "We zouden heel graag in contact komen met Joe, maar we hebben geen retouradres. Als iemand de tekst herkent of denkt te weten wie Joe is, stuur dan een e-mail naar de club."

Woensdag kwam de club met een korte update. "We willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen bij onze zoektocht naar Joe", aldus een woordvoerder van de club. "We zijn momenteel nog steeds op zoek naar Joe en zijn familie. Zodra we contact hebben opgenomen, zullen we ervoor zorgen dat ze in stijl naar een wedstrijd kunnen en goed worden verzorgd door de club."

McKirdy werd afgelopen zomer ingelijfd door Swindon nadat hij een succesvolle proefperiode afwerkte. De spits heeft zich in korte tijd ontpopt tot publiekslieveling. De 24-jarige McKirdy scoorde tot dusver 14 goals in 32 wedstrijden in alle competities en werd vorige maand beloond met een nieuw contract. Zijn mooiste moment kende hij in de derde ronde van de FA Cup, toen hij trefzeker was in de met 1-4 verloren wedstrijd tegen landskampioen Manchester City.