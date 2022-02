Supporters RKC Waalwijk ondanks versoepelingen niet welkom bij NEC

Woensdag, 16 februari 2022 om 12:13 • Laatste update: 12:20

Supporters van RKC Waalwijk moeten nog even geduld hebben als het gaat om het bezoeken van uitwedstrijden. De Brabanders spelen zaterdagavond de uitwedstrijd bij NEC, maar het Goffertstadion laat het nog niet toe om uitsupporters te ontvangen. Een deel van het gastenvak van het Goffertstadion stortte in oktober in toen de constructie niet bestemd was tegen juichende Vitesse-supporters..

Dinsdagavond werd tijdens de corona persconferentie bekend dat de stadions in Nederland vanaf vrijdag weer volledig gevuld mogen worden. Het blijft voor supporters wel verplicht om een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve coronatest te overleggen bij het bezoeken van een wedstrijd. Voor supporters van RKC Waalwijk laat het bezoeken van een uitwedstrijd echter nog even op zich wachten, daar het gastenvak van het Goffertstadion nog niet is hersteld van het incident in oktober.

Tijdens de Gelderse derby stortte in oktober een deel van de tribune in. Niemand raakte zwaargewond bij het voorval; een container onder de tribune voorkwam dat de tribune verder instortte. Door een ontwerpfout en meerdere scheuren speelden de Nijmegenaren het kalenderjaar vervolgens uit in een leeg stadion. "Het is een domper dat RKC Waalwijk gisteren (dinsdag, red.) het bericht ontving dat het aanstaande zaterdag 19 februari in het Goffertstadion tegen NEC zonder uitsupporters zal moeten stellen", schrijft RKC op de website.

"De lokale driehoek in Nijmegen heeft besloten dat het uitvak van het Goffertstadion nog niet veilig genoeg is verklaard om daar opnieuw publiek op toe te laten. Daarnaast is het NEC niet gelukt om een veilig alternatief aan te kunnen bieden. RKC Waalwijk vindt het jammer dat bij de volledige terugkeer van supporters in de stadions geen uitpubliek bij deze wedstrijd mogelijk is, maar steunt tegelijkertijd het besluit dat veiligheid boven alles gaat."