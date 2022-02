De man uit eigen stad die uitgroeide tot jongste aanvoerder van de Serie A

Woensdag, 16 februari 2022 om 11:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:58

Als jongste aanvoerder van de Serie A wist Giulio Maggiore de interesse te wekken van Internazionale, AS Roma en Bologna. De middenvelder van Spezia, die opgroeide in de stad van zijn jeugdliefde, geldt op 23-jarige leeftijd als een van de kartrekkers van Aquilotti. Het verhaal van de man die bij AC Milan ontdekte dat hij zeer ongelukkig was en zich afmeldde voor het WK met Italië Onder 20 om zijn eindexamen te halen.

Door Mart Oude Nijeweeme

Voor Italianen die Football Manager spelen is Maggiore geen onbekende. Geregeld krijgt de middenvelder van Spezia berichten van voetballiefhebbers die hem bedanken voor een goede beoordeling en bijbehorende punten. "Gelukkig krijg ik niet veel beledigingen", vertelde hij onlangs tegen GOAL. Dat gegeven is niet verwonderlijk. Maggiore is een goedkope maar betrouwbare kracht binnen het online managerspel. Iemand die wekelijks kan bouwen op een basisplek en dus garant staat voor punten.

Het zijn echter niet alleen de Fantasy Football-spelers die de ontwikkeling van de jonge Italiaan waarderen. Ook in de Serie A waarderen steeds meer trainers zijn manier van spelen. Dat hij de jongste aanvoerder van de Italiaanse competitie is heeft hij met name te danken aan zijn klasse en kalmte aan de bal. Ook buiten de lijnen valt hij op. Maggiore is sociaal, boeit en spreekt met een bepaalde volwassenheid die zijn leeftijd logenstraft. De rechtspoot is geboren in Spezia en werd op jonge leeftijd opgepikt door de club uit zijn geboortestad. Op veertienjarige leeftijd verhuisde hij naar AC Milan.

Maggiore leefde zijn droom, wist dat de stap naar Milan bijdroeg aan zijn ultieme doel om ooit profvoetballer te worden. Het probleem was echter dat hij zich niet gelukkig voelde. Niet alleen blessures speelden hem parten. Maggiore voelde zich ongelukkig in zijn eigen lichaam. "Het was een situatie die verder ging dan mijzelf", vertelt hij. "Ik was niet gelukkig met mezelf. Als ik er nu over nadenk, was ik gewoon niet in staat was om mezelf op de rit te krijgen. Misschien waren de blessures het gevolg van het feit dat ik mentaal niet gefocust was. Ik dacht niet aan voetbal, was totaal niet met het spelletje bezig. Na twee maanden keerde ik terug naar huis en ging ik weer naar Spezia."

In zijn geboortestad ontvingen ze hem met open armen. Maggiore tekende zijn eerste profcontract in april 2016 en maakte zijn debuut in het betaalde voetbal in september van dat jaar, toen hij op achttienjarige leeftijd mocht aantreden in het Serie B-duel met Trapani. Maggiore groeide dat seizoen uit tot vaste waarde en kreeg als klap op de vuurpijl een uitnodiging voor het WK Onder 20 in Zuid-Korea. Opnieuw besloot de Italiaan voor zichzelf te kiezen. Na veel lessen op school te hebben gemist wenste hij zijn hoop om af te studeren niet in gevaar te brengen. Hij besloot de uitnodiging naast zich neer te leggen. "Mijn studie heeft mij veel gebracht, maar doordat ik op het tweede niveau speelde moest ik veel missen. Ik besloot om niet naar het WK te gaan en mijn esame di maturita (middelbare school, red.) te halen."

Een overzicht van de jongste aanvoerders in de Serie A (links) en de vijf grootste Europese competities.

"Het was en moeilijke beslissing, maar de nationale ploeg liet mij vrij om mijn eigen keuze te maken. Ze waren aardig en begripvol. Ik was een jaar jonger dan alle andere spelers en ik dacht eraan te doen wat goed voor mij was. Ik wist dat dit de juiste beslissing was." Een belemmering voor zijn carrière is het niet geworden. Maggiore bleef zich stormachtig ontwikkelen, zowel binnen als buiten het veld. Toen Spezia in de zomer van 2021 vervolgens op zoek moest naar en opvolger voor de vertrokken Claudio Terzi, was de veelzijdige middenvelder de meest voor de hand liggende en populaire optie.

Maggiore had op dat moment al ruim honderd wedstrijden in de benen voor zijn jeugdliefde en speelde een cruciale rol bij de historische promotie naar de Serie A in augustus 2020. In zijn eerste seizoen op het hoogste niveau bleef hij onder leiding van trainer Vincenzo Italiano eenvoudig op de been. Spezia eindigde als vijftiende en wist zich te handhaven. Waar sommige spelers zich laten ontmoedigen om aanvoerder te worden van de plaatselijke trots, draagt Maggiore de band met verve. Niet verwonderlijk voor iemand die Steven Gerrard tot zijn jeugdidolen rekent. Maggiore geniet van zijn huidige rol, al geeft hij toe geraakt te worden door nederlagen en tegenslagen.

"Ik kom uit La Spezia, dus het is logisch dat er meer druk is", zegt hij. "Er zijn veel dingen om rekening mee te houden. Niet alleen op het veld, ook daarbuiten om de groep te helpen. Je voelt je in veel situaties verantwoordelijk. Als het even niet goed gaat, voel je de verantwoordelijkheid om meer te doen dan een ander. Het aanvoerderschap is iets dat me voldoening en vreugde geeft. Het leiden van je eigen club is niet veel mensen gegeven. Dus, kapitein van Spezia als Spezzino maakt het voor mij extra bijzonder."

Het aanvoerderschap kwam voor Delano Burgzorg als een complete verrassing. De aanvaller, die deze winter de overstap maakte van Heracles Almelo naar FSV Mainz, speelde in het seizoen 2019/20 een halfjaar samen met Maggiore. "Ik zag niet direct een leider in hem", vertelt Burgzorg tegen Voetbalzone. "Hij had wel altijd een extreme drang om te winnen. Dat hebben alle spelers, maar bij hem zag je dat echt terug in zijn karakter. Hij ging altijd honderd procent, ook op trainingen. Ook op rustige trainingen liep hij altijd voorop. Dat grillige. Het verbaast mij dat hij nu al aanvoerder is, dat betekent dat hij zich heel snel heeft ontwikkeld. Toen ik er zat waren er vooral veel ervaren spelers. Daar luisterde iedereen naar, er was een duidelijke hiërarchie."

Burgzorg omschrijft Maggiore als een 'sociale jongen die goed in de groep ligt'. Binnen de lijnen valt op dat hij nergens in uitblinkt. Niet in doelpunten, assists of gewonnen duels. Sterker nog: hij is de Serie A-speler die dit seizoen het vaakst schoot zonder te scoren (28 schoten). Het leverde hem in totaal twee assists op. Opvallend is wel zijn betrokkenheid bij aanvallen van Spezia. Kijkend naar de zogeheten passketens overleggen alleen Marcelo Brozovic (Internazionale) en Piotr Zielinski (Napoli) betere cijfers. Bovendien startte alleen Brozovic meer passketens die uiteindelijk resulteerden in een hogere Expected Goals-waarde dan Maggiore, wijzen statistieken van Opta uit.

Spezia kende onder aanvoering van Maggiore een moeizame seizoenstart. De opvolger van Italiano, Thiago Motta, stond op het punt ontslagen te worden toen hij op 9 januari met zijn ploeg afreisde naar Genua voor de derby tegen Genoa. Motta greep zijn laatste strohalm en won met 0-1. Tot ieders verbazing werd een week later in San Siro ook gewonnen van AC Milan, om de zegereeks weer een week later te completeren tegen Sampdoria. "Ik denk dat de laatste periode fantastisch is geweest, met drie overwinningen op rij. Dat hebben we nooit eerder gepresteerd. We behalen eindelijk de resultaten waar we al die tijd op hoopten en willen zo verder gaan."

Maggiore is een speler die duidelijk tot zijn recht komt onder Motta, een trainer die met scepsis is behandeld sinds zijn uitspraken over een 2-7-2-formatie als trainer bij Paris Saint-Germain Onder 19. "Hij is een beetje anders dan andere coaches omdat hij geen duidelijke formaties heeft", concludeert Maggiore. "Hij is van mening dat alle spelers verschillende rollen moeten kunnen vervullen, afhankelijk van de speelwijze. Hij kan veel aan een ploeg sleutelen ten opzichte van een week eerder. Maar hij staat altijd voor goed voetbal. Ik voel me goed in dit systeem. De afgelopen maanden waren bevredigend en positief."

Wat zeker in Maggiore's voordeel spreekt is dat Motta een centrale middenvelder van weleer met enig faam is. Iemand die werd bewonderd door Maggiore in zijn tijd bij Internazionale. "Hij was een ongelooflijke speler", zegt de Spezia-middenvelder over de dertigvoudig Italiaans international. "Dus is het normaal dat je luistert wanneer hij aan het woord is. Ik probeer alles over te nemen wat hij zegt. Natuurlijk was Italiano van fundamenteel belang voor mijn carrière. Hij hielp mij bij mijn veldbezetting en ik voelde me comfortabel onder hem. Maar ik geniet ook van dit jaar, Thiago Motta vraagt hetzelfde van mij."

Thiago Motta is bezig aan zijn tweede klus als trainer in de Serie A, nadat hij eerder de leiding had bij Genoa.

Nu Italiano uitblinkt als trainer bij Fiorentina, is het bijna onvermijdelijk dat Maggiore in verband wordt gebracht met een overstap naar Stadio Artemio Franchi. Maandagavond was er een weerzien tussen beide heren, toen Fiorentina in het Stadio Alberto Picco met 1-2 te sterk was voor Spezia. Maggiore heeft nog een contract tot volgend jaar zomer. Spezia denkt eraan de middenvelder te belonen, nu Internazionale, Bologna en AS Roma hem in het vizier hebben. Maggiore slaat ondertussen alle geruchten en woorden over een eventuele transfer van zich af. Zoals dat van een aanvoerder mag worden verwacht, richt hij zich op handhaving met zijn ploeg.

Als het gaat om de Italiaanse nationale ploeg is hij iets meer uitgesproken. Maggiore geeft toe dat het een droom is om ooit het shirt van i Azzurri te dragen. "Ze bellen de spelers die het verdienen", zegt hij in alle nuchterheid. "De spelers die constant goed spelen bij hun club. Ik denk dat ik een speler ben die nog in ontwikkeling is. Misschien krijg ik ooit de kans om deze droom te realiseren, maar dan langzaam, zonder mezelf onder druk te zetten." Het is moeilijk te geloven dat Maggiore de waarheid spreekt als hij zegt dat lijfsbehoud met Spezia het enige is waar hij nu aan denkt.

Maggiore is meer dan een Fantasy Football-favoriet. Hij een van die zeldzame maar zeer echte stadshelden.