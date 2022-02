Guardiola noemt ploeg die Manchester City kan stoppen: ‘Een ‘pain in the ass’’

Woensdag, 16 februari 2022 om 10:50 • Chris Meijer • Laatste update: 10:57

Josep Guardiola is op zijn hoede voor Liverpool. De manager van Manchester City kreeg na afloop van de met 0-5 gewonnen heenwedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen Sporting Portugal de vraag welke tegenstander zijn ploeg nog kan stoppen en hij noemt Liverpool een pain in the ass. Tegelijkertijd was Guardiola ondanks de eenvoudige zege in Lissabon nog kritisch op zijn spelers.

“Liverpool staat zes punten achter ons. Ze zijn in de afgelopen jaren onze meest geduchte tegenstander en vormen de hele tijd een pain in the ass. Liverpool is een fantastisch team in Europa”, gaf Guardiola te kennen. Manchester City stond dinsdagavond in Lissabon al bij rust met 0-4 voor en boekte uiteindelijk een 0-5 overwinning op Sporting. Toch wilde Guardiola na afloop niet spreken van een perfect optreden.

“Sommige spelers speelden beneden hun kunnen en we verloren gemakkelijke ballen, maar we waren heel efficiënt. De eerste vijf à zes minuten hebben we gezien hoe goed Sporting is. Het verschil was niet zo groot als de uitslag doet vermoeden, maar we waren efficiënt. We hebben hun fouten afgestraft”, zei Guardiola voor de camera van BT Sport. “Er is een simpele regel in het voetbal: als je de bal hebt, moet je die niet verliezen. Bij ons gingen enkele simpele passes mis. Tegen Europese topclubs zouden we afgestraft worden.”

En daar is ook nummer twee alweer ?? Bernardo Silva scoort de 2-0, en wat een kanonslag is dit zeg ?? Hoeveel gaat City er nog scoren? ??#ZiggoSport #UCL #SPOMCI pic.twitter.com/xWX6rm18S7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 15, 2022

“Sporting is een fantastisch team, de kampioen van Portugal. Ze hebben enkele geweldige lopers”, ging Guardiola verder. Hij genoot van de treffer van Bernardo Silva, die op zeer fraaie wijze de 0-2 aantekende. “Wow, wat een doelpunt. Ik probeer hem te pushen om meer te scoren. Hij heeft alles in zich om doelpunten te maken, zoals hij hier deed. Dit was uiteindelijk een wedstrijd met een fantastisch resultaat, al weten de spelers wat er moet gebeuren om het nog beter te doen. Ik ben heel blij, begrijp me niet verkeerd. Maar we kunnen beter.”