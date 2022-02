Sem Steijn gaat ADO Den Haag verlaten voor stap naar de Eredivisie

Woensdag, 16 februari 2022 om 09:33 • Laatste update: 09:56

Sem Steijn staat op het punt om de overstap naar FC Twente te maken. TC Tubantia en Omroep West maakten dinsdag al melding van de aanstaande transfer van de twintigjarige middenvelder van ADO Den Haag. Nu stellen De Telegraaf en Voetbal International dat Steijn in Enschede zijn handtekening gaat zetten onder een driejarig contract, mits de medische keuring geen problemen oplevert.

FC Twente kan Steijn transfervrij binnenhalen, aangezien zijn contract bij ADO afliep. “ADO heeft geen optie. Dus we gaan praten over een nieuw contract, dat ligt nog open”, zei Steijn in december in een interview met Voetbalzone. Er bestonden in de winterstop echter al de nodige mogelijkheden om te vertrekken. Steijn heeft ervoor gekozen om het seizoen af te maken bij ADO in de hoop om promotie af te dwingen.

Ongeacht de afloop van het seizoen met ADO verkast Steijn dus naar de Eredivisie. De middenvelder maakte dit seizoen pas zijn debuut in de hoofdmacht van de huidige nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie en heeft zich ontpopt tot een ware revelatie. Tot dusver was de door ADO opgeleide Steijn in deze voetbaljaargang goed voor 12 doelpunten en 3 assists in 26 officiële wedstrijden.

“Ik denk dat hij wat toevoegt aan FC Twente”, oordeelt Abdenasser El Khayati in het programma Voetbalpraat van ESPN. “Ik kwam vorig seizoen in februari terug uit Qatar en hij sloot volgens mij in maart aan, toen heb ik goede dingen gezien. Ook een goed koppie, hij wil graag. Hij vertelde me af en toe dat het nooit komt bij ADO, omdat het de jaren ervoor nog best goed ging. Ondanks dat hij het liefst bij ADO wilde doorbreken, is hij nog even weg geweest.”

Steijn ging in het kielzog van vader Maurice mee naar VVV-Venlo en Al-Wahda, maar keerde twee jaar geleden terug bij ADO. “Een goede voetballer, goed koppie, wil graag: in potentie kan hij FC Twente zeker aan”, benadrukt El Khayati. Kees Kwakman is vooral te spreken over de ‘goede trap’ van Steijn. “Ik vraag me misschien af of het een jaar te vroeg is, misschien zou het goed zijn om vijftig of zestig wedstrijden achter je naam te hebben. Maar goed, voor die jongen snap ik het wel. Als je zo’n stap kan maken.”

“Als je bij FC Twente aan de voorbereiding begint en je ziet dat het lastig gaat worden, kun je nog naar een promovendus gaan”, stelt El Khayati. “Dan pak je ook wedstrijden. Hij heeft mij positief verrast, ik heb hele goede dingen gezien. Maar dat was op het trainingsveld. Nadat ik ben vertrokken, heeft hij me echt positief verrast. Goals maken, altijd in de zestien.”