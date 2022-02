Feyenoord wilde al na anderhalve maand te verlengen: ‘Waarom die haast?’

Woensdag, 16 februari 2022 om 08:32

Feyenoord heeft na anderhalve maand al tevergeefs geprobeerd om het contract van Fredrik Aursnes te verlengen. Jim Solbakken, de zaakwaarnemer van de Noorse middenvelder, vertelt in gesprek met Voetbal International dat Aursnes geen haast heeft om een verbeterde aanbieding te ondertekenen. Dat betekent niet dat Aursnes van plan is om spoedig te vertrekken bij Feyenoord.

De 26-jarige Aursnes werd door Feyenoord afgelopen zomer weggehaald bij Molde FK, waar hij ruim vijf jaar had gespeeld. In de eerste weken van het seizoen moest de viervoudig international van Noorwegen het nog enkele keren stellen met een reserverol, maar sinds november is Aursnes onbetwist op het middenveld van trainer Arne Slot.

Feyenoord zou dusdanig tevreden zijn over de middenvelder dat er reeds na anderhalve maand geprobeerd is om zijn tot medio 2024 lopende verbintenis open te breken “Maar Fredrik zei: 'Ik ben hier net, ik heb nog bijna drie jaar te gaan, waarom die haast?'" geeft Solbakken te kennen. Aursnes speelde voorlopig 29 officiële wedstrijden voor Feyenoord.

“Ik ken Fredrik, het heeft geen zin het steeds te vragen”, stelt de zaakwaarnemer van Aursnes. “Als de tijd rijp is en hij heeft het nog steeds naar zijn zin, dan tekent hij gewoon. Maar wat ik wél weet, is dat hij ongelooflijk ambitieus is. 'Ik wil hier de league winnen', zei hij. Daarbij is de club nog steeds actief in Europa en hij heeft met Molde gezien hoe ver je kan komen met een goed team. Dat is wat hij wil: prijzen winnen. Met Feyenoord.”