KNVB wil Earnest Stewart als nieuwe directeur topvoetbal

Woensdag, 16 februari 2022 om 06:46

Earnest Stewart is de voornaamste kandidaat om de nieuwe directeur topvoetbal bij de KNVB te worden, zo meldt De Telegraaf. De 52-jarige Nederlands-Amerikaanse voetbalbestuurder is sinds 2018 werkzaam als general manager bij de voetbalbond van de Verenigde Staten. Zijn contract loopt eind 2022 af en het is volgens de krant een publiek geheim dat Stewart met zijn gezin ooit wil terugkeren naar Nederland, al is het nog de vraag of dat moment nu is.

Marianne van Leeuwen - directeur betaald voetbal bij de KNVB - heeft Stewart gevraagd of hij openstaat voor de functie van directeur topvoetbal. De voetbalbond is op zoek naar een opvolger voor Nico-Jan Hoogma, die sinds 2018 verantwoordelijk is voor het Nederlands elftal, de Oranje Leeuwinnen, Jong Oranje (mannen en vrouwen) en Oranje Onder 19 (mannen) en eerder al bekendmaakte in de zomer van 2022 te gaan vertrekken bij de KNVB.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Stewart is vereerd door de vraag van Van Leeuwen en denkt er momenteel over na of hij op korte termijn zal ingaan op een vervolggesprek. Tegelijkertijd kan Stewart zich ook langer verbinden aan de Amerikaanse voetbalbond, daar er gesprekken lopen over een nieuwe verbintenis. De KNVB is in de woorden van De Telegraaf op zoek naar iemand die ‘die is gepokt en gemazeld in het topvoetbal met bij voorkeur een spelersachtergrond op het hoogste niveau’.

De huidige general manager van de Amerikaanse voetbalbond voldoet aan dit profiel. Stewart werd geboren in Nederland, maar groeide tijdens zijn spelerscarrière - waarin hij actief was bij VVV-Venlo, Willem II, NAC Breda en DC United - uit tot Amerikaans international. De 101-voudig Amerikaans international werkte na zijn actieve loopbaan als technisch directeur VVV-Venlo, NAC Breda en AZ, voordat hij naar de Verenigde Staten vertrok. Daar was hij actief bij Philadelphia Union, waarna de Amerikaanse voetbalbond hem binnenhaalde.

Onder zijn leiding ligt de nationale ploeg op koers zich te plaatsen voor het WK van 2022 in Qatar. Met nog twee wedstrijden te gaan wordt de tweede plaats bezet in de laatste ronde van de Noord-Amerikaanse WK-kwalificatiecyclus, waarin de beste drie landen zich plaatsen. Deelname aan het WK van 2026 is reeds verzekerd, daar de Verenigde Staten dit toernooi samen met Mexico en Canada organiseren. Bij de KNVB zou de eerste taak van Stewart zijn om een opvolger te vinden voor bondscoach Louis van Gaal, die na het WK in Qatar vertrekt.