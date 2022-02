Eerste goal Ronaldo in 2022 resulteert in zwaarbevochten zege van United

Dinsdag, 15 februari 2022 om 23:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:24

Manchester United heeft dinsdagavond in de Premier League een zwaarbevochten overwinning geboekt op Brighton & Hove Albion. Cristiano Ronaldo zette the Red Devils met zijn eerste treffer van 2022 op voorsprong, waarna Bruno Fernandes de zege diep in blessuretijd veiligstelde: 2-0. Door de zege stijgt United na de vierde plaats met 43 punten uit 25 duels.

De verwachting was dat United het duel met Brighton na drie opeenvolgende officiële wedstrijden zonder zegen getergd aan zou vangen. Daarentegen kwam het eerste gevaar in de openingsfase op naam van de bezoekers, nadat Jakub Moder in het zestienmetergebied van de tegenstander vrijgespeeld werd en dacht David de Gea te kunnen verrassen in de korte hoek. Na een moeizame balaanname van Darren Webster liet ook de thuisploeg zich voor het eerst in offensief opzicht gelden. Jadon Sancho werd in stelling gebracht door Ronaldo en kreeg een serieuze mogelijkheid om de score te openen, maar de aanvaller rekende buiten Roberto Sánchez, die alert reageerde door zijn doel te verkleinen.

??????????????????????, hij doet het dan toch!! ??? Cristiano Ronaldo maakt dan toch eindelijk zijn eerste doelpunt in 2022 en zet United op voorsprong: 1-0 ?#ZiggoSport #PremierLeague #MUNBHA pic.twitter.com/5gjPygtrXs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 15, 2022

Joël Veltman maakte in de defensie van the Seagulls opnieuw een goede indruk en stond op slag van rust ook aan de basis van een volgende kans voor Moder door zijn ploeggenoot met een voorzet op maat te bedienen. Moder leek met een kopbal richting de bovenhoek de ban voor Brighton te breken, maar met een uiterste reflex wist De Gea United voor een achterstand te behoeden. De ploeg van manager Graham Potter overtuigde met een sterke eerste helft. Het leverde Brighton uiteindelijk niets op, want werden de eigen glazen in een mum van tijd ingegooid.

Yves Bissouma leed slordig balverlies op eigen helft, wat direct afgestraft werd door Ronaldo. De Portugese steraanvaller dribbelde naar binnen en haalde vervolgens vanaf de rand van het zestienmetergebied vernietigend uit: 1-0. Nauwelijks bekomen van de achterstand stond Lewis Dunk als laatste man te slapen toen Anthony Elanga hem de bal ontfutselde. De verdediger moest aan de noodrem trekken en waar scheidsrechter Peter Bankes de overtreding in eerste instantie nog af wilde doen met een gele kaart, kwam hij hier na tussenkomst van de VAR op terug door de mandekker de rode kaart te tonen. Met een man minder moest Brighton zich beperken tot verdedigen. Zo was Ronaldo tot tweemaal toe met het hoofd dicht bij zijn tweede treffer van de avond en kon Sánchez met zijn benen redden op een doelpoging van Fernandes.

Brighton gaf zich echter niet gewonnen en knokte zich in de slotfase weer in de wedstrijd. De Gea bleek al meerdere keren een sta-in-de-weg voor Moder. De ene keer dat de sluitpost geen antwoord had op een inzet van de Poolse middenvelder, werd hij gered door de lat. De thuisploeg hoopte diep in blessuretijd nog een punt uit het vuur te slepen, maar liep via een counter nog tegen de 2-0 van Fernandes aan.