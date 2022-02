Onnavolgbare Kylian Mbappé pijnigt ‘toekomstige werkgever’ Real Madrid

Dinsdag, 15 februari 2022 om 22:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:59

Paris Saint-Germain heeft dinsdagavond een eerste stap gezet richting de kwartfinale van de Champions League. De wedstrijd tegen Real Madrid leek na een gemiste strafschop van Lionel Messi in 0-0 te eindigen, maar een flitsende Kylian Mbappé zorgde voor de verlossing in minuut 94: 1-0. Het was een bijzonder moment voor de aanvaller, die volgend seizoen naar verwachting in Madrid speelt. De overwinning was zwaarbevochten, maar gezien het veldoverwicht wel verdiend. Over drie weken vindt de return plaats in het Santiago Bernabéu.

Mauricio Pochettino weerstond de verleiding om Neymar direct na zijn terugkeer een basisplaats te geven. De aanvaller traint weer volledig mee na een absentie van tweeënhalve maand door een enkelblessure, maar begon zoals vooraf verwacht op de bank. Sergio Ramos en Ander Herrera waren er vanwege blessureleed niet bij; Georginio Wijnaldum zat op de bank. Bij Real Madrid was Karim Benzema weer inzetbaar: de sterspeler miste door een spierblessure de laatste drie officiële wedstrijden van zijn club. Ook linksback Ferland Mendy had na een absentie door blessureleed een basisplek.

PSG domineerde in de eerste helft; het strijdplan van Real leek om de nul te houden en te loeren op een uitbraak met de snelle Vinícius Júnior aan de linkerflank. Van het laatste kwam weinig terecht, maar de nul houden lukte wel. PSG liet enkele kansen onbenut om de score te openen. Kylian Mbappé kapte in de vijfde minuut Dani Carvajal uit en vond Ángel Di María, die vanuit kansrijke positie over schoot. Na zeventien minuten kreeg Mbappé zelf een goede mogelijkheid. Hij werd gelanceerd door een lange bal van Nuno Mendes en dook op voor Thibaut Courtois, die het schot keerde.

PSG had een duidelijk overwicht aan balbezit, maar was niet zorgvuldig genoeg in de afronding. Hetzelfde spelbeeld herhaalde zich in de tweede helft. Vijf minuten na de pauze werd Mbappé in de kleine ruimte bereikt door Carvajal, alvorens Courtois op de proef te stellen met een hard en laag schot. De grootste onderscheiding voor de keeper vond na een uur plaats. Carvajal verkeek zich op de snelle Mbappé en haalde hem neer, waarna een strafschop volgde. Messi zocht de rechterhoek uit, maar Courtois raadde zijn intenties.

In het restant van de wedstrijd leek Real op de been te blijven. Er kwamen gevaarlijke demarrages van PSG over de rechterflank, maar de voorzet kwam steeds niet aan op het punt van bestemming. Pas in de vierde minuut volgde de verlossing. Neymar bediende Mbappé met een hakje, waarna laatstgenoemde zich een weg slalomde door de verdediging van Real en de wedstrijd besliste.