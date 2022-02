City maakt favorietenrol Champions League waar met galavoorstelling

Dinsdag, 15 februari 2022 om 22:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:00

Manchester City heeft dinsdagavond in de Champions League een galavoorstelling gegeven tegen Sporting Portugal. De ploeg van Josep Guardiola gooide het tweeluik in het miljardenbal al voor rust in het slot. Dankzij twee treffers van Bernardo Silva en doelpunten van Riyad Mahrez, Phil Foden en Raheem Sterling won City uiteindelijk overtuigend met 0-5.

Manchester City, waar Nathan Aké vanaf de bank begon, won de afgelopen Premier League-duels met de nodige overtuiging en zat ook tegen Sporting al snel op rozen. The Citizens toonden zich efficiënt door de eerste mogelijkheid direct om te zetten in een doelpunt. Antonio Adán had in eerste instantie nog een antwoord op een inzet van Phil Foden, maar verwerkte de bal vervolgens recht in de loop van Kevin De Bruyne. De Belgische middenvelder legde breed op Riyad Mahrez, die eenvoudig kon binnentikken: 0-1.

Manchester City pakt de voorsprong! ?? We zijn nog geen 10 minuten onderweg of Mahrez legt de bal al in het netje, 1-0 ??#ZiggoSport #UCL #SPOMCI pic.twitter.com/4m1fVmrTMC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 15, 2022

Waar scheidsrechter Srdan Jovanovic eerst nog roet in het eten van City leek te gooien door de treffer vanwege buitenspel te annuleren, draaide de VAR de beslissing van de Servische arbiter tot blijdschap van de bezoekers uiteindelijk terug. Sporting combineerde enkele keren gevaarlijk tot aan het zestienmetergebied van City, maar was niet in staat om Ederson daadwerkelijk te testen.

En daar is ook nummer twee alweer ?? Bernardo Silva scoort de 2-0, en wat een kanonslag is dit zeg ?? Hoeveel gaat City er nog scoren? ??#ZiggoSport #UCL #SPOMCI pic.twitter.com/xWX6rm18S7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 15, 2022

Silva gaf de droomstart van de ploeg van Guardiola nog meer vorm door de bal na ruim een kwartier spelen op fraaie wijze op de slof te nemen. Het schot van de aanvaller sloeg als een kanonskogel via de onderkant van de lat binnen, waardoor de thuisploeg voor een haast onmogelijke opdracht kwam te staan: 0-2. Sporting kreeg maar geen vat op de aanvalsdrang van de tegenstander en moest toezien hoe Foden na geschutter in de defensie voor de derde treffer tekende. City toonde geen genade en zette op slag van rust via Silva ook de 0-4 op het scorebord.

De Portugese aanvaller dacht direct na rust zijn hattrick te complementeren. Als kleinste man van het veld kopte Silva feilloos raak. Ditmaal zette de VAR wel een streep door een treffer van de bezoekers, omdat de vleugelaanvaller een halve meter buitenspel stond. De 0-5 werd uiteindelijk wel een feit, nadat Sterling naar binnen kwam en de bal de kruising in krulde.