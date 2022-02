Valencia komt met statement: Jasper Cillessen staat langere tijd buitenspel

Dinsdag, 15 februari 2022 om 21:56 • Dominic Mostert

Jasper Cillessen heeft dinsdag een operatie ondergaan aan zijn kuitbeen, zo meldt Valencia via de officiële kanalen. De doelman herstelt 'voorspoedig' van de operatie, maar zal de komende tijd buitenspel staan. Het is onduidelijk hoe lang Cillessen uit de roulatie is. Zondag ontbreekt hij in ieder geval in de competitiewedstrijd tegen zijn oude werkgever Barcelona.

Cillessen raakte op woensdag 19 januari geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Sevilla (1-1). Hij moest het veld na ruim een kwartier spelen verlaten. De sluitpost leek zijn blessure op te lopen bij een reddingsactie en werd vervangen door Jaume Doménech. Cillessen kon eigenhandig van het veld gaan en leek zodoende niet al te ernstig geblesseerd, maar uiteindelijk werd toch besloten tot een operatie.

Cillessen werd begin november 2020 al eens geopereerd, toen vanwege een spierblessure in zijn rechterbeen. Hij raakte destijds geblesseerd tijdens een training. Uiteindelijk stond de keeper na die operatie aan de kant tot zijn rentree op 20 februari. Zijn ploeg Valencia staat momenteel twaalfde in LaLiga en wist al zes opeenvolgende wedstrijden niet meer te winnen.