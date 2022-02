Sneijder reageert niet op felicitaties voor eerste presentatieklus

Dinsdag, 15 februari 2022 om 17:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:15

Wesley Sneijder krijgt een prominente rol in het tweede seizoen van Villa Oranje, zo onthult mediaverslaggever en journalist Rob Goossens in de nieuwe editie van Veronica Superguide. In aanloop naar het WK in Qatar van later dit jaar is Sneijder niet meer deelnemer, maar co-presentator. De voormalig Oranje-international wil het nieuws over zijn nieuwe rol overigens nog niet bevestigen.

Goossens, die gespecialiseerd is in Nederlands showbizznieuws en ook columns schrijft, doet de voorspelling dus in het weekblad. "Wesley Sneijder wordt co-presentator van Villa Oranje. RTL wil het nieuws over Sneijder nog niet bevestigen en meldt dat het tweede seizoen nog niet is aangekondigd." Ook Sneijder wil nog niets loslaten over de eventuele tweede reeks, die dan weer te zien zal zijn bij streamingdienst Videoland. "Sneijder reageerde niet op welgemeende felicitaties per Whatsapp... ", zo weet Goossens tot slot te melden.

Sneijder behoorde in het eerste seizoen van Villa Oranje tot de vier deelnemers, samen met voormalig ploeggenoten Mark van Bommel, Dirk Kuijt en John Heitinga. Het viertal blikte op Ibiza terug op het WK van 2010, toen het Nederlands elftal in de finale pas na verlenging moest buigen voor Spanje (0-1). De presentatie was destijds in handen van Frank Evenblij, van wie nog niet bekend is of hij ook het tweede seizoen voor zijn rekening zal nemen.

De inmiddels 37-jarige Sneijder schoof vorig jaar zomer een paar keer aan bij De Oranjezomer, waarin met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp onder meer aandacht werd besteed aan het EK. Daarnaast was hij dit seizoen al een paar keer te zien als analist van RTL7 bij groepswedstrijden in de Champions League. Sneijder stopte in november abrupt met de trainerscursus van de KNVB. Hij zat naar eigen zeggen niet op één lijn met de voetbalbond over de inhoud van de opleiding. De voormalig middenvelder zoekt nu een andere manier om zijn trainersloopbaan van de grond te krijgen.

Dirk Kuijt, Wesley Sneijder, Mark van Bommel en John Heitinga heffen het glas op weg naar Ibiza.