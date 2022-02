Megaschorsing dreigt voor Pepe: maximaal twee jaar uit de roulatie

Dinsdag, 15 februari 2022

Pepe moet vrezen voor een zware schorsing, melden media in Portugal. De verdediger van FC Porto speelde vrijdagavond tegen Sporting Portugal (2-2) een hoofdrol in een fikse ruzie die bijna tien minuten duurde. In het wedstrijdrapport heeft scheidsrechter João Pinheiro opgeschreven dat Pepe een schop uitdeelde aan een niet nader genoemde directeur van de tegenstander, een ernstig vergrijp waarvoor een schorsing van minstens twee maanden tot maximaal twee jaar staat in Portugal.

De ruzie vond plaats in de slotfase van de wedstrijd. Na een corner van FC Porto schoot João Palhinha de bal tijdig weg voordat Pepe eventueel de 3-2 kon binnenkoppen. De veteraan van os Dragões claimde geraakt te zijn aan het hoofd, waarna de vlam in de pan sloeg. Spelers en stafleden van FC Porto en Sporting kregen het met elkaar aan de stok, terwijl anderen probeerden om de gemoederen te bedaren. De onrust verplaatste zich van de ene kant van het veld naar de andere kant van het veld. Er waren zelfs beelden waarop te zien is hoe een steward van FC Porto een klap uitdeelt aan Matheus Reis van de bezoekers.

Uiteindelijk trok João Pinheiro, de dienstdoende scheidsrechter in het Estádio do Dragão, viermaal een rode kaart voor een speler. Pepe, Palhinha, Agustin Marchesin en Tabata kunnen een schorsing tegemoetzien. Dat geldt ook voor Sebastián Coates, die vier minuten na rust zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg. Als Pepe inderdaad schuldig wordt bevonden aan het schoppen van een directeur van de tegenstander, kan hij maanden- tot jarenlang geschorst worden, waardoor zelfs het einde van zijn carrière kan dreigen. Ook Sporting-aanvaller Tabata moet vrezen voor een flinke straf, want hij zou FC Porto-directeur Luís Gonçalves hebben geduwd.