Pochettino weerstaat verleiding; groot Benzema-vraagstuk ook beantwoord

Dinsdag, 15 februari 2022 om 19:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:49

De opstellingen van Paris Saint-Germain en Real Madrid voor de onderlinge wedstrijd in de Champions League zijn bekend. De van een blessure teruggekeerde Neymar begint op de bank bij de thuisploeg; Karim Benzema blijkt fit genoeg om aan de basis te verschijnen namens de bezoekers. Georginio Wijnaldum zit op de bank bij PSG. De eerste ontmoeting in de achtste finale begint dinsdagavond om 21.00 uur in het Parc des Princes.

Mauricio Pochettino heeft de verleiding weerstaan om Neymar direct na zijn terugkeer een basisplaats te geven. De aanvaller traint weer volledig mee na een absentie van tweeënhalve maand door een enkelblessure, maar begint zoals vooraf verwacht op de bank. Sergio Ramos en Ander Herrera zijn er vanwege blessureleed niet bij. Idrissa Gueye is terug na zijn deelname aan de Afrika Cup met Senegal en begint op de bank. Onder de lat krijgt Gianluigi Donnarumma de voorkeur boven Keylor Navas. De twee keepers wisselen elkaar dit seizoen voortdurend af.

Real maakte zich vooral zorgen om Benzema. De sterspeler miste door een spierblessure de laatste drie officiële wedstrijden van zijn club. Maandag gaf hij aan zich steeds beter te voelen, al benadrukte trainer Carlo Ancelotti dat hij geen risico's zou nemen met zijn spits. Uiteindelijk is hij toch fit genoeg bevonden voor de wedstrijd in zijn thuisland. Ferland Mendy is terug als linksback, nadat hij drie wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan door een hamstringkwaal.

Ook de rentree van Mendy is een grote opsteker voor Real. Hij werd zondag tegen Villarreal (0-0) nog vervangen door Marcelo, maar diens defensieve tekortkomingen kwamen aan de oppervlakte: Marcelo had het moeilijk met Samu Chukwueze en werd viermaal gepasseerd in de wedstrijd, vaker dan elke andere speler op het veld. Bovendien won hij slechts een op de vijf duels.

De wedstrijd is voor Lionel Messi een kans om zijn doelpuntendroogte tegen Real te beëindigen. De aanvaller scoorde in mei 2018 in dienst van Barcelona voor het laatst tegen de Koninklijke; daarna volgden zeven wedstrijden zonder doelpunt. Bovendien bleef Messi zonder overwinning in zijn laatste vier wedstrijden tegen Real. Drie daarvan verloor hij.

Opstelling Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Paredes, Danilo Pereira, Verratti; Di Maria, Messi, Mbappé.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior