John Guidetti krijgt ontsnappingsroute aangeboden

De City Football Group is bovenmatig geïnteresseerd in Exequiel Zeballos en met name Valentín Barco. De vleugelaanvaller en vleugelverdediger zullen naar verwachting tot december aan Boca Juniors verbonden blijven, om daarna richting Europa te vertrekken. (Diverse Argentijnse media)