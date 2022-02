Janis Blaswich heeft toptransfer naar de Bundesliga te pakken

Dinsdag, 15 februari 2022 om 15:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:21

Janis Blaswich is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Heracles Almelo. De dertigjarige doelman heeft namelijk een contract tot medio 2025 getekend bij RB Leipzig, zo maken beide clubs dinsdag officieel bekend. De 1.93 meter lange Blaswich beschikt in Almelo over een aflopend contract, waardoor hij na dit seizoen transfervrije overstapt richting Leipzig. Hij poseerde dinsdag al met het shirt van zijn nieuwe club.

“Ik wil in ieder geval de trainers alvast bedanken voor de afgelopen drieënhalf jaar en in het bijzonder keeperstrainer Brian van Loo. Dankzij hem heb ik me zo ontwikkeld en dat laat zien hoe hier wordt gewerkt”, laat de dankbare Blaswich dinsdag weten op de website van Heracles. Men was al sinds vorig seizoen bezig met contractverlenging van de doelman, die dus kiest voor een terugkeer in Duitsland. “Ik waardeer enorm wat de club mij heeft aangeboden om mij hier te houden. Maar het stond hoog op mijn doelenlijst om nog een keer in de Bundesliga te keepen en daar wilde ik op wachten. Nu deze kans voorbijkomt, kan ik deze niet laten liggen.”

Erster Sommer-Neuzugang für #RBLeipzig ?? Torhüter Janis #Blaswich wechselt im Juni 2022 vom niederländischen Erstligisten @HeraclesAlmelo zu den Roten Bullen. Er erhält einen Dreijahresvertrag bis Juni 2025 ?? pic.twitter.com/VL3I5CJym8 — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 15, 2022

“Natuurlijk hadden we Janis graag willen behouden voor Heracles. We hebben hem een uitstekende aanbieding gedaan, maar hij heeft ook zijn ambitie”, geeft technisch directeur Tim Gilissen aan in een eerste reactie. “Janis is in de afgelopen maanden zeer betrouwbaar en transparant geweest in dit proces. Voor hem is dit een geweldige stap. We mogen trots zijn dat we opnieuw iemand afleveren aan een goede club in een Europese topcompetitie.”

Blaswich kwam tot dusver tot 108 officiële wedstrijden voor Heracles sinds zijn komst naar de club in de zomer van 2018. De vertrekkende doelman zal in de komende periode nog alles geven voor zijn huidige werkgever. “Die focus ligt bij Heracles Almelo, ook als het ging om de gesprekken met andere clubs. Dan pakte mijn zaakwaarnemer die op, zodat ik mijn focus op de trainingen en wedstrijden kon blijven houden. Ik ben aanvoerder en voel de verantwoordelijkheid om het seizoen met mijn team zo goed mogelijk af te sluiten.”

De aanwinst van Leipzig was in het begin van zijn loopbaan bij Borussia Mönchengladbach de concurrent van Marc-André ter Stegen en Yann Sommer. In Duitsland speelde hij verder nog voor Dynamo Dresden en Hansa Rostock. Blaswich gaat in Leipzig wellicht de concurrentiestrijd aan met Yvon Mvogo, die tot het einde van het seizoen op huurbasis uitkomt voor PSV. De verbintenis van de Zwitserse doelman loopt door tot medio 2023.