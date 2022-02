Xavi Simons mag dromen van speeltijd tegen Real Madrid dinsdagavond

Xavi Simons is voor de eerste keer opgenomen in de wedstrijdselectie van Paris Saint-Germain voor een duel in de Champions League. De pas achttienjarige middenvelder behoort tot de 24-koppige selectie van trainer Mauricio Pochettino voor het treffen met Real Madrid van dinsdagavond. Beide grootmachten ontmoeten elkaar in Parijs in de achtste finale van het miljardenbal. De returnwedstrijd in Madrid staat voor 9 maart op de agenda.

Simons kreeg al wel speeltijd in de Ligue 1, het Franse bekertoernooi en in wedstrijden in de UEFA Youth League. Een plek in de wedstrijdselectie voor de Champions League bleef echter tot dusver uit. De verwachting is overigens niet dat Pochettino Simons dinsdagavond een basisplek gunt in de kraker tegen De Koninklijke. Landgenoot Georginio Wijnaldum heeft het blessureleed achter zich gelaten en is door de Argentijnse coach ook geselecteerd voor Real-thuis.

Voormalig jeugdtrainer Peter van der Veen is blij met de stormachtige ontwikkeling die Simons doormaakt bij PSG. "Als je zoveel talent en werklust hebt en altijd met goede spelers om je heen voetbalt, dan ontwikkel je je nu eenmaal snel", zegt hij in een interview met De Telegraaf. "Geloof me, hij wordt echt niet vanwege dat schattige koppie bij ’PSG’ opgesteld. Mauricio Pochettino zit daar niet om jonge spelers te brengen, maar om wedstrijden te winnen. Die stelt gewoon de elf besten op, zeker tegen Stade Rennes. Hij heeft enorm veel vertrouwen in Xavi."

Van der Veen verwijst naar het feit dat Simons vrijdag tegen Stade Rennes een voorhoede vormde samen met Lionel Messi en Mbappé. De coach, die met Simons samenwerkte bij Oranje Onder 15, ziet in de middenvelder een echte spelmaker. "Hij was inderdaad klein en daar had hij wel last van. Ik heb hem ooit tegen Duitsland na een uur gewisseld toen de wedstrijd heel fysiek werd en hij onder de voet werd gelopen. Dan nam ik hem in bescherming. Maar ik heb hem in dat soort vechtwedstrijden ook wel eens laten staan. Omdat hij er mee moest leren dealen, gewoon sneller moest handelen. Bij Paris Saint-Germain geven ze hem de bal. Dat betekent dat ze hem accepteren én dat hij goed is. Anders wordt hij overgeslagen, zo simpel is het."

Pochettino ontving goed nieuws uit de ziekenboeg, want Neymar is volledig hersteld van de enkelblessure die hij eind november opliep. De verwachting is dat de Braziliaanse sterspeler dinsdagavond op de bank begint bij PSG. Veel ogen zullen gericht zijn op Kylian Mbappé. Diverse buitenlandse media wisten in de afgelopen periode te melden dat de steraanvaller deze zomer transfervrij overstapt naar Real, de opponent van dinsdag. Een definitief akkoord tussen beide topclubs blijft voorlopig nog uit.