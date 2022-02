Stadions mogen per 25 februari weer volledig gevuld worden

Dinsdag, 15 februari 2022 om 14:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:39

Het bezoeken van voetbalwedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie keert per 25 februari definitief terug naar de oude situatie. De NOS meldt dinsdag dat het door de regering opgestelde 1G-plan niet voor buitenactiviteiten zal gelden. Hierdoor blijven de Nederlandse profclubs buiten schot en kunnen de stadions normaal gesproken weer maximaal worden gevuld, zonder dat eerst een coronabewijs of een negatieve test hoeft te worden getoond. Sinds enkele weken mogen de stadions in Nederland maar voor een derde worden bezet door toeschouwers.

De verplichting om alleen mensen toe te laten die een negatieve coronatest kunnen laten zien geldt op plekken binnen met meer dan vijfhonderd bezoekers. Hierdoor zijn voetbalwedstrijden en andere evenementen in de buitenlucht vrij toegankelijk voor toeschouwers. Haagse bronnen melden dinsdag aan de NOS dat deze versoepeling dinsdagavond bekend zal worden gemaakt tijdens de persconferentie van de Nederlandse regering. Het coronatoegangsbewijs zal dan definitief tot het verleden behoren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ministerraad beslist: stadions in Nederland binnenkort weer vol

De plannen voor het volledig openstellen van de stadions lekten vorige week al uit. Lees artikel

Vanaf 18 februari zal er al worden toegewerkt naar volledige bezetting van de stadions in Nederland, al zal tot 25 februari nog wel naar een coronatoegangsbewijs worden gevraagd bij wedstrijden. De verwachting is dat zorgminister Ernst Kuipers dinsdagavond ook wereldkundig maakt dat de mondkapjesplicht verdwijnt en dat er geen anderhalve meter afstand meer hoeft te worden gehouden. Ook de verplichte sluitingstijden zullen door de verdere versoepelingen worden afgeschaft.

De ministerraad had vorige week al besloten dat de stadions in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie op korte termijn weer helemaal open gaan. De huidige coronamaatregelen in Nederland verlopen begin maart, maar naar verwachting is 25 februari de streefdatum van het kabinet wat betreft het openstellen van de Nederlandse stadions. De Nederlandse regering besloot vorige maand om in beperkte mate supporters toe te laten in Nederland, na een periode van volledig lege stadions vanwege de coronacrisis. De clubs in het betaald voetbal waren het echter niet eens met die beslissing, zo bleek uit een gezamenlijk statement.

De verwachting is dat zorgminister Ernst Kuipers, bij afwezigheid van minister-president Mark Rutte, dinsdagavond de versoepelingen aankondigt.

"Betaald voetbal draait om het spelen voor publiek. Voetballen voor lege of grotendeels lege tribunes is sfeerloos, onnodig en kost veel geld. 1/3 stadionbezetting is daarom geen oplossing voor de langere termijn." De profclubs in Nederland zijn altijd van mening geweest dat het veilig is om de stadions in zijn geheel te openen, ook omdat er tijdens zogeheten fieldlabs is aangetoond dat stadions geen brandhaarden zijn wat betreft het coronavirus.

"Dat blijkt uit informatie van de GGD en is ook logisch: niemand komt binnen zonder controle van het coronatoegangsbewijs en alle bezoekers zitten in de buitenlucht. Uit onderzoek blijkt dat er buiten nauwelijks besmettingen plaatsvinden. De eindconclusie van alle fieldlabs onderzoeken, waarbij ook wetenschappers en de overheid waren betrokken, luidde het afgelopen jaar: ‘Met specifieke voorwaarden en maatregelen zouden evenementen zelfs binnen de categorie ‘zorgelijk’ doorgang kunnen vinden met een hogere bezoekerscapaciteit, soms zelfs honderd procent", aldus de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.