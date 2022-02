‘PSV wil Braziliaans talent na akkoord Manchester City gelijk binnenhalen’

Dinsdag, 15 februari 2022 om 13:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:10

PSV verwelkomt op korte termijn wellicht een Braziliaans talent. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dinsdag namelijk dat Manchester City de beste papieren heeft om Sávio Moreira de Oliveira, bekend onder zijn voetbalnaam Sávio, over te nemen van Atlético Mineiro. De pas zeventienjarige vleugelaanvaller, die hoog staat aangeschreven in Braziliaanse voetbalkringen, vertrekt bij een definitief akkoord van the Citizens wellicht op huurbasis richting PSV.

De verwachting is dat Manchester City op korte termijn, in de komende dagen of weken, tot een akkoord komt met Atlético Mineiro over de komst van Savinho, die bij zijn huidige werkgever vastligt tot 31 december 2023. De Engelse grootmacht heeft een eerste bod van omgerekend 6,5 miljoen euro plus diverse bonussen neergelegd. Daarnaast is Atlético Mineiro een doorverkooppercentage in het vooruitzicht gesteld. Romano kan nog niet met zekerheid zeggen dat PSV daadwerkelijk zaken gaat doen met Manchester City, maar weet wel dat de Eindhovenaren in de aanvaller een interessante optie zien voor de toekomst.

Manchester City are leading the race to sign Savinho - talented Brazilian winger born in 2004 ???? #MCFC Official bid to Atletico Mineiro: €6.5m plus add-ons and sell-on. Next destination could be PSV Eindhoven on loan. Arsenal and Red Bull Group also had contacts to sign Sávio. pic.twitter.com/sgH0AOk5Z2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2022

Romano voegt toe dat ook Arsenal en het Red Bull-concern de ontwikkeling van Sávio met veel interesse volgen. De aan PSV gelinkte vleugelaanvaller is van nature een linkspoot, al opereert hij bij Atlético Mineiro voornamelijk op de rechterflank. In 23 wedstrijden namens de Braziliaanse club liet de in 2004 geboren buitenspeler nog geen doelpunt of assist noteren. Sávio heeft zes jeugdinterlands voor Brazilië Onder 16 achter zijn naam staan.

Het is niet bekend of PSV met Sávio, die in december zijn achttiende verjaardag viert, inspeelt op een eventueel vertrek van Noni Madueke. Daarnaast beschikken de Eindhovenaren met Yorbe Vertessen en de aanstormende Johan Bakayoko over twee opties voor de rechtsbuitenpositie. Het is ook nog niet duidelijk hoelang de verhuurperiode zal duren, mocht PSV Sávio daadwerkelijk naar het Philips Stadion halen.