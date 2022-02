Seizoen Kaj Sierhuis nu al ten einde: ‘Enorme streep door de rekening’

Dinsdag, 15 februari 2022 om 13:11 • Rian Rosendaal

Kaj Sierhuis komt dit seizoen niet meer in actie, zo maakt Heracles Almelo dinsdag wereldkundig. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd, kort nadat hij de winnende treffer had gemaakt in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (1-0). Een scan in het ziekenhuis maakt duidelijk dat Sierhuis zijn voorste kruisband heeft gescheurd, waardoor hij de komende maanden moet revalideren en een streep door deze jaargang kan zetten.

"Dit is een enorme streep door de rekening", verzucht de zwaar teleurgestelde Sierhuis dinsdag in een reactie op de website van Heracles. "Ik kwam er voor mijn gevoel steeds beter in en dan gebeurt dit…. Mijn seizoen zit erop en dat betekent een waardeloos einde van mijn periode bij deze mooie club. Ik ben immers tot komende zomer gehuurd. Ik zal het team als supporter blijven steunen en ben er van overtuigd dat de jongens het seizoen goed gaan afsluiten."

Kaj Sierhuis rest van het seizoen uitgeschakeld — Heracles Almelo (@HeraclesAlmelo) February 15, 2022

Sierhuis kwam in het seizoen 2021/22 tot vier doelpunten en drie assists in achttien wedstrijden in het shirt van Heracles. De huurdeal met de club uit Almelo loopt af op 30 juni en het is de bedoeling dat de 23-jarige spits dan terugkeert bij Stade Reims. Door de zware blessure is het niet ondenkbaar dat Sierhuis nu al terugkeert bij de Franse club om daar aan zijn revalidatie te beginnen.