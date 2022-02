‘Afspraak rond Neymar-deal levert Barcelona grote Braziliaanse talenten op’

Dinsdag, 15 februari 2022 om 12:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:52

Barcelona is bezig met het binnenhalen van twee Braziliaanse talenten, zo weet Sport te melden. Technisch directeur Mateu Alemany vroeg voorganger Ramón Planes aan het begin van dit seizoen naar spelers van Santos die goed genoeg waren voor de Catalanen en gelijk werden de namen van aanvaller Ángelo Gabriel (17) en centrumverdediger Kaiky (18) naar voren geschoven. Barcelona wil het duo voor een afgesproken prijs van 35 miljoen euro binnenhalen, zo klinkt het vanuit Spanje.

Beide spelers worden al enige tijd gevolgd door scouts van Barcelona. Ángelo wordt gezien als een zeer talentvolle aanvaller, terwijl Kaiky complimenten krijgt voor zijn voetballende kwaliteiten als verdediger. Ángelo is ook al op de radar verschenen van enkele niet nader genoemde Premier League-clubs, waardoor de technische leiding van Barcelona snel zaken wil doen. De jeugdinternational van Brazilië, die in december zijn contract bij Santos verlengde tot december 2024, staat inmiddels op 56 wedstrijden in het eerste elftal.

Centrumverdediger Kaiky wordt geprezen om zijn voetballende kwaliteiten.

Barcelona wil volgens Sport geen overhaaste dingen doen met Ángelo. Men wacht eerst tot de talentvolle vleugelaanvaller achttien wordt in december van dit jaar, om dan pas echt over te gaan tot een definitieve transfer. Trainer Xavi heeft sowieso een belangrijke stem in de eindbeslissing rondom de buitenspeler. Diverse clubs uit Engeland zouden in de afgelopen periode aanbiedingen hebben neergelegd bij Santos, dat echter alleen zaken wil doen met Barcelona. De Braziliaanse club is hieraan gebonden door een afspraak die in verband staat met de transfer van Neymar van Santos naar Barcelona in 2013.

Santos ontving destijds 7,9 miljoen euro van Barcelona, dat op die manier een koopoptie in handen kreeg voor drie spelers naar keuze, inclusief Gabriel Barbosa. De aanvaller werd in 2016 echter voor circa dertig miljoen euro verkocht aan Internazionale, tot grote woede en verbazing van Barcelona. De zaak werd aanhangig gemaakt bij de FIFA, dat eiste dat Santos drie miljoen euro zou betalen voor het schenden van de afspraak met de Catalaanse grootmacht. De Brazilianen wisten de boete te omzeilen door Barcelona de eerste optie te geven op twee van de grootste talenten van de jeugdopleiding. Hierdoor lijkt het erop dat Ángelo en Kaiky Santos op korte termijn inruilen voor het Camp Nou.