Henderson komt met duidelijk statement via Instagram: ‘Dit raakt mijn gezin’

Dinsdag, 15 februari 2022 om 14:38 • Laatste update: 14:41

Dean Henderson heeft in een statement op Instagram gereageerd op geruchten die afgelopen weekend de ronde deden rond zijn persoon. De doelman van Manchester United werd beschuldigd van huiselijk geweld en dreigende teksten richting zijn vriendin, maar ontkent dat ten strengste. Henderson spreekt van 'trieste mensen' die zijn naam in verband hebben gebracht met 'ongepaste, kwetsende en compleet valse nieuwsberichten'.

Henderson voelde zich maandag genoodzaakt om iets van zich te laten horen naar aanleiding van de geruchten. "Ik kan niet geloven dat ik dit ooit had moeten doen, maar ik wil graag ingaan op de geruchten die de afgelopen dagen aan het licht zijn gekomen", begint de doelman van Manchester United zijn bericht via Instagram stories. "Er zijn enkele trieste mensen in de wereld die mijn naam hebben gelinkt aan ongepaste, kwetsende en totaal valse nieuwsberichten. Dit raakt mijn gezin. Bij deze ontkracht ik alle geruchten, ik wil graag verder gaan."

Dean Henderson has posted this on his story pic.twitter.com/9DEsaifTWb — Ah_mad_utd (@mady_________) February 15, 2022

Afgelopen weekend kwamen berichten naar buiten dat een speler uit de Premier League in 2019 zou zijn gearresteerd door de Britse politie op verdenking van huiselijk geweld. Diens vriendin, die beweerde dat er ook beledigende en dreigende teksten zouden zijn gestuurd, schakelde daarop de politie in. Op internet werd met een beschuldigende vinger naar Henderson gewezen, maar die ontkent alle aantijgingen. De doelman wendde zich maandagavond tot Instagram om de beschuldigingen te ontkennen en gaf aan dat de situatie zijn gezin raakt.

De arrestatie in 2019 vond plaats nadat de vriendin van de speler de autoriteiten had ingelicht over huiselijk geweld en kwetsende berichten. De politie arresteerde daarop de speler, die vanwege juridische redenen niet bij naam wordt genoemd. De speler en de vrouw hebben inmiddels geen relatie meer. De zaak werd buiten de rechtbank opgelost nadat de speler een advocaat in de arm had genomen. De man heeft het slachtoffer naar verluidt een schikkingsbedrag van vijf cijfers betaald.