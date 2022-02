Vitesse haalt opnieuw Duitser binnen als technisch directeur

Dinsdag, 15 februari 2022 om 10:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:44

Vitesse heeft een nieuwe technisch directeur. De Arnhemmers maken dinsdag de komst van Benjamin Schmedes bekend. De voetbalbestuurder dient als opvolger van Johannes Spors, die in december naar het Italiaanse Genoa vertrok. De pas 36-jarige Schmedes, die eerder onder meer werkzaam was bij Hamburger SV, heeft bij Vitesse een contract getekend tot medio 2024. De taken van Spors werden tijdelijk waargenomen door Marcel Klos. Ook hij is inmiddels net als Spors vertrokken bij de club uit Arnhem.

Als voetballer haalde Schmedes het tweede elftal van Hannover 96 en Werder Bremen, maar een doorbraak in het betaalde voetbal zat er niet in. In januari 2009 ging hij als bestuursassistent aan de slag bij Hamburger SV, waar hij doorgroeide tot hoofd scouting. Na die functie drie jaar te hebben bekleed werd hij eind 2017 door VfL Osnabrück binnengehaald als sportief directeur. Met Osnabrück wist Schmedes te promoveren naar de 2. Bundesliga. Twee jaar later degradeerde de club weer naar het derde niveau, waar het momenteel actief is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Na mijn vertrek bij VfL Osnabrück heb ik bewust de tijd genomen om na te denken over mijn volgende stap", laat Schmedes weten in een reactie. "Toen Vitesse op mijn pad kwam, was mijn interesse direct groot. Dat goede gevoel werd bevestigd tijdens de prettige gesprekken met de clubleiding. Vitesse is op mij overgekomen als een professionele en warme club, met een grote historie. Ik voel me aangetrokken tot de voetbalfilosofie en het potentieel van de club, het geloven in meer. Met de ambitie om structureel mee te spelen om Europees voetbal, maar ook met een focus op de eigen academie."

Algemeen directeur Pascal van Wijk is content met de aanstelling van Schmedes. “Benjamin past heel duidelijk in de weg die wij zijn ingeslagen met Vitesse, als gaat om kennis, ervaring en voetbalvisie. We zijn dan ook verheugd dat de samenwerking, na een aantal goede en uitgebreide gesprekken, rondgekomen is. Benjamin staat voor een sterke visie, een moderne en innovatieve aanpak en een focus op zowel de korte als de lange termijn. Hij beschikt over een breed netwerk, kent de Nederlandse markt goed en heeft het opleiden en ontwikkelen van talent hoog in het vaandel staan.”