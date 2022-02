Marcel Brands bedankte voor functie directeur topvoetbal bij de KNVB

Dinsdag, 15 februari 2022

Marcel Brands heeft een aanbieding van de KNVB om de vertrekkende Nico-Jan Hoogma op te volgen naast zich neergelegd, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdag. De opvolger van Toon Gerbrands had de mogelijkheid om als directeur topvoetbal aan de slag te gaan bij de voetbalbond, maar heeft de voorkeur gegeven aan een terugkeer bij PSV. Brands wordt na dit seizoen de nieuwe algemeen directeur bij de Eindhovenaren.

De naam van Brands kwam al snel voorbij in het geruchtencircuit toen Hoogma in november vorig jaar bekendmaakte in de zomer te zullen vertrekken. Brands werkte eerder als technisch directeur bij AZ en PSV, alvorens hij in 2018 de overstap maakte naar Everton. Bij de Engelse club besloot hij in december ondanks een tot medio 2024 lopend contract met onmiddellijke ingang op te stappen vanwege een 'duidelijk verschil in de visie en richting van de club met het oog op de toekomst'.

Het Algemeen Dagblad weet dat Brands vervolgens door de KNVB is gepolst om Hoogma op te volgen, maar die aanbieding heeft hij naast zich neergelegd. "Ik heb de Raad van Commissarissen van PSV aangegeven dat er in Nederland maar één club is waar ik wil werken", zei Brands maandag bij zijn aanstelling als algemeen directeur. "Bij PSV ligt een sterk fundament en er is een uitgebalanceerd directieteam. Ik hoop als algemeen directeur straks waarde toe te voegen en hier opnieuw succesvol te zijn."

Brands keert in de zomer dus terug bij de club die hij tussen 2010 en 2018 diende als technisch directeur. Zijn eerste belangrijke taak wordt, samen met John de Jong, het aanstellen van een nieuwe trainer, daar Roger Schmidt heeft aangegeven na dit seizoen te zullen vertrekken bij PSV. Bovengenoemd dagblad laat de namen van Marco Silva (trainer van Fulham) en Carlo Ancelotti (Real Madrid) vallen, met wie Brands samenwerkte bij Everton. Ook Peter Bosz wordt als kandidaat gezien om Schmidt op te volgen. Bosz is nu nog werkzaam bij Olympique Lyon.