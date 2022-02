Borussia Dortmund pakt door en voert ‘concrete gesprekken’ met Ajacied

Dinsdag, 15 februari 2022 om 07:45 • Laatste update: 07:47

Noussair Mazraoui staat in de belangstelling van Borussia Dortmund. De vleugelverdediger van Ajax, die komende zomer transfervrij vertrekt bij de Amsterdammers, voerde al meerdere 'concrete gesprekken' met de club uit de Bundesliga. Dat heeft Sport1-verslaggever Patrick Berger onthuld in de podcast Die Dortmund-Woche. Volgens de Duitse journalist zat de Ajacied al verschillende keren om de tafel met Dortmund.

Mazraoui maakte enkele weken geleden na de overwinning op PSV bekend na dit seizoen te zullen vertrekken bij Ajax. “Wat ik na dit seizoen ga doen? Dat is een goede vraag man”, reageerde hij voor de camera van ESPN. “Daar kan ik zelf ook geen antwoord op geven. Het duurt al een eeuwigheid, dat is waar. De status is nu dat ik transfervrij ben, dat is een feit. Over een half jaar loop ik uit mijn contract en ik heb nog niet bijgetekend. Bijtekenen? Het is moeilijk om te zeggen. Het is nooit helemaal uitgesloten, maar de kans is nihil, of misschien vijf procent."

Verschillende pogingen van Ajax om het contract van Mazraoui te verlengen liepen op niets uit en dus loopt hij komende zomer gratis de deur uit. Dortmund zou willen profiteren van die situatie en wil van Mazraoui de tweede zomeraanwinst maken. Eerder verzekerde BVB zich al van de komst van Niklas Süle. De centrumverdediger komt in de zomer transfervrij over van Bayern München. Daarnaast worden de namen van Ismael Gharbi (Paris Saint-Germain) en Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg) in verband gebracht met een overstap naar Dortmund.

Mazraoui laat zijn belangen sinds enkele maanden behartigen door Mino Raiola. De rechtsback beschikt over een aflopend contract bij Ajax en werd in de winter gelinkt aan Barcelona. Een afvaardiging van de Catalaanse club zou halverwege december in Turijn hebben gesproken met Raiola over Erling Braut Haaland en Mazraoui. Barcelona is door de financiële problemen gedwongen om zijn heil te zoeken in goedkope versterkingen. De club versterkte zich met Dani Alves, al is de 38-jarige Braziliaan geen oplossing voor de lange termijn. Mazraoui zou dat wel kunnen worden. De verdediger van Ajax lijkt de clubs voor het uitkiezen te hebben.