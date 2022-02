Vink: ‘Een eer dat mijn naam genoemd wordt als directeur voetbalzaken bij Ajax’

Dinsdag, 15 februari 2022 om 07:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:22

Marciano Vink noemt het 'een eer' dat zijn naam wordt genoemd als opvolger van de onlangs vertrokken Marc Overmars. De directeur voetbalzaken van Ajax stapte vorige week zondag op na grensoverschrijdend gedrag richting enkele vrouwelijke collega's. Vink zag dat zijn naam bij de NOS werd genoemd in het geruchtencircuit, maar ziet zichzelf niet als een serieuze kandidaat, zo vertelde hij maandagavond bij Voetbalpraat.

"Het is altijd een eer als je naam wordt genoemd in dit soort gevallen", vertelt Vink in het voetbalpraatprogramma. "Alleen is het punt dat Marc Overmars bij Go Ahead Eagles langzaam in die wereld is gekomen. Ajax was op dat moment niet het Ajax van nu. Hij heeft Ajax, samen met Edwin van der Sar en de commercieel directeur (Menno Geelen, red.), opgebouwd tot wat het nu is. Zou jij als leek, want zo beschouw ik mij op dat gebied wel, daar instappen? Dan zal je dus best wel heel veel en heel snel een soort spoedcursus moeten hebben."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vink weigerde in te gaan op de vraag wat hij zou doen als hij daadwerkelijk gevraagd zou worden voor de functie. "Dat ga ik hier niet nu bij Voetbalpraat op tafel leggen. Daar moet je echt goed over nadenken. Het probleem is dat iedereen die je nu opnoemt in mijn ogen minder is dan wat er zat. Ik kan nu niet een naam noemen, waarvan ik denk die kan het zo 1, 2, 3 overnemen. Elke technisch directeur die nu instapt, krijgt te maken met een dossier dat er ligt en dat is best wel een zwaar dossier."

Ook de naam van Marcel Brands werd de voorbije weken genoemd als opvolger van Overmars. De in december vertrokken directeur van Everton geeft echter de voorkeur aan PSV, waar hij na dit seizoen Toon Gerbrands opvolgt als algemeen directeur. "Die zou dat qua ervaring eventueel aan kunnen", aldus Vink. "Alleen PSV heeft heel snel gehandeld, want die zagen ook wat er misschien ging gebeuren, dus die hebben hem binnengehaald als algemeen directeur." De naam van Brands werd ook in verband gebracht met de KNVB, waar hij als opvolger moest dienen voor de vertrekkende Nico-Jan Hoogma.