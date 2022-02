Van Nistelrooij uit felle kritiek: ‘Dit is professioneel voetbal onwaardig’

Dinsdag, 15 februari 2022 om 06:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:05

Ruud van Nistelrooij beleefde maandag een avond om snel te vergeten. De oefenmeester ging met Jong PSV op eigen veld met 0-2 onderuit tegen Jong FC Utrecht en zag bovendien een flink aantal spelers uitvallen. De Eindhovenaren staan nog altijd op een knappe negende plek in de Keuken Kampioen Divisie, maar Van Nistelrooij maakt zich ernstige zorgen. De voormalig Oranje-international noemt het veld op sportpark De Herdgang 'professioneel voetbal onwaardig'.

Jong PSV kwam op slag van rust op achterstand, raakte vervolgens Jenson Seelt kwijt door een blessure en zag hoe de Domstedelingen het duel in de slotfase in het slot gooiden. "Seelt en Richard Ledezma raakten helaas geblesseerd, bij beiden gaat het om een spierblessure", gaf Van Nistelrooij na afloop te kennen bij ESPN. "Later volgde ook Livano Comenencia nog. Het was een slachtveld vandaag en ik vond dat dat ook met de knollentuin te maken had. Ik kan het geen veld noemen. Voetbal spelen is hierop onmogelijk, maar als het ook nog een gevaar wordt voor spelers, moeten we daar heel goed naar kijken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Nistelrooij kon zijn frustraties maar moeilijk in bedwang houden. "Het is zwaar, het is niet te doen, het is eigenlijk professioneel voetbal onwaardig", doelt hij op de grasmat. "Het zijn ook wel stevige spierblessures. Fodé Fofana moest er in de rust ook nog af. Dat is allemaal nog pijnlijker dan deze nederlaag." Het was voor Jong PSV de tweede nederlaag op rij, nadat vorige week met dezelfde cijfers werd verloren van Jong Ajax. Daarvoor kende de ploeg van Van Nistelrooij een sterke serie met vijf wedstrijden zonder nederlaag.

"Dit was één van onze mindere helften van dit seizoen, Utrecht was beter", concludeerde Van Nistelrooij maandagavond. "In de tweede helft hadden we wel de goede intenties. Dan weet je helaas dat Johan Bakayoko er na zestig minuten af moet in verband met PSV 1." PSV speelt aanstaande donderdag in het Philips Stadion de heenwedstrijd in de tussenronde van de Conference League tegen Maccabi Tel Aviv. Volgende week gaat de ploeg van trainer Roger Schmidt op bezoek in Israël voor de return.