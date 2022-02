Sofyan Amrabat gaat van schlemiel in minuut 74 naar held in minuut 89

Maandag, 14 februari 2022 om 23:39 • Mart van Mourik

Fiorentina heeft maandagavond een zege in de Serie A voor de poorten van de hel weggesleept. Op bezoek bij Spezia was de ploeg van trainer Vincenzo Italiano met 1-2 te sterk dankzij een doelpunt in de 89ste minuut. De winnende treffer werd gemaakt door Sofyan Amrabat, voor wie het eveneens zijn eerste goal was in het shirt van la Viola. De club uit Florence bezet voorlopig de achtste positie in Italië; Spezia staat veertiende.

Het was voor dit seizoen überhaupt al vrij uniek dat Amrabat een basisplek kreeg bij Fiorentina. Zijn laatste optreden vanaf het eerste fluitsignaal in de Serie A dateert namelijk van 18 oktober, toen hij in de startopstelling stond in het verloren duel met Venezia (1-0). Bij Spezia stond wederom niet Jeroen Zoet maar Ivan Provedel onder de lat. Laatstgenoemde dankte in de vijftiende speelminuut de paal, die redding bracht op de strafschop van Krzysztof Piatek. Ook uit de rebound kon de spits niet scoren, maar op slag van het rustsignaal verschalkte hij Provedel alsnog.

Piatek ontving ter hoogte van de tweede paal een voorzet op maat van Youssef Maleh, waarna de Pool van dichtbij kon intikken: 0-1. Een kwartier voor tijd leek Amrabat de schlemiel van de avond te worden. Op de middellijn liet de Marokkaans international zich eenvoudigerwijs aftroeven door Kevin Agudelo, die direct op het vijandige doel afstormde en op koelbloedige wijze de 1-1 binnenschoot. Een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd herstelde Amrabat zijn eerdere fout. Hij kreeg op circa twintig meter van het doel de bal voor zijn voeten en plaatste het leer vervolgens in de linkerbenedenhoek: 1-2. Het was zijn eerste treffer namens Fiorentina.