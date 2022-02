Dumfries: ‘Ze werden in Italië heel boos om wat ik op mijn bord had liggen’

Maandag, 14 februari 2022 om 22:29 • Jeroen van Poppel

Denzel Dumfries heeft zich in Italië in korte tijd aangepast. De rechtervleugelverdediger speelde zich na een enigszins moeizame beginfase in de basis bij Internazionale en vertelt bij UEFA TV ook op het gebied van eetgewoonten te hebben bijgeleerd. "Twee weken geleden werden ze hier heel boos op mij om wat ik op mijn bord had liggen", aldus Dumfries.

"Dat kwam omdat ik mijn pasta pesto en kip samen had gevoegd", legt de Oranje-international uit. "Dat was voor de mensen hier een belediging voor pasta. Ik heb dat in mijn oren geknoopt en zal dat nu niet meer doen", lacht de vleugelverdediger, die afgelopen zomer de overstap maakte van PSV naar Inter. "Toen de club contact met me opnam en ik besefte dat ze serieus waren, wist ik dat dit de club was waar ik heen wilde."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dumfries heeft veel te danken aan PSV, waar hij drie seizoenen onder contract stond. "Ik wist dat ik in Oranje zou komen als ik naar PSV zou gaan", aldus de wingback, die in Eindhoven geen prijzen in de wacht kon slepen. "Ondanks dat is mijn spel daar wel verbeterd. Ik heb daar mijn debuut gemaakt in de Champions League en in het nationale team En ik heb veel dingen over mezelf geleerd op persoonlijk vlak."

Hoewel Dumfries tot zijn achttiende in het amateurvoetbal speelde, heeft hij altijd geloof in eigen kunnen gehad. "Voor mij was het altijd duidelijk dat ik profvoetballer zou worden, ik was er absoluut van overtuigd". Als jeugdspeler van Barendrecht speelde hij enkele oefenwedstrijden voor zijn vaderland Aruba, maar een officiële wedstrijd spelen wilde hij niet. "Ik heb altijd al voor het Nederlands elftal willen spelen en ik wist dat het me ooit zou lukken." Inmiddels kwam hij al dertig keer uit voor Oranje, waarin hij drie keer scoorde.