Phillip Cocu schittert door aanwezigheid bij nederlaag Jong PSV

Maandag, 14 februari 2022 om 22:09 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:13

Jong Utrecht heeft maandagavond een zakelijke overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Op De Herdgang was de ploeg van trainer Ricky Kruys te sterk voor Jong PSV: 0-2. Opvallende aanwezige in het stadion was Phillip Cocu, die sinds het aangekondigde vertrek van Roger Schmidt gelinkt wordt aan de vrijgekomen vacature bij PSV. Dankzij de zege klimt Jong FC Utrecht voorlopig naar de twaalfde plek op de ranglijst; de Eindhovense beloften staan nog altijd negende.

De belangrijkste afwezige aan de kant van Jong PSV was Mathias Kjölö, die kampte met fysieke klachten en niet op tijd fit was voor de aftrap. Verder was de meest opvallende aanwezige Cocu. Voorafgaand aan het duel legde ESPN de clubloze coach in gesprek met PSV-watcher Rik Elfrink vast op camera. Laatstgenoemde laat op Twitter overigens weten dat het gaat om een informeel praatje en niet om een ‘officieel interview’.

?? Aandachtig toeschouwer op De Herdgang: Phillip Cocu! pic.twitter.com/AAbM1TpHTQ — ESPN NL (@ESPNnl) February 14, 2022

Jong PSV had in het eerste bedrijf weliswaar het hoogste percentage balbezit, maar de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij wist de het leer niet in de gewenste zone te krijgen. De Utrechtse beloftenploeg werd diverse keren gevaarlijk uit de counter en vond na enkele missers in de 38ste speelminuut de openingstreffer. Na een dieptepass van achteruit liet Jenson Seelt zich in de buurt van het eigen zestienmetergebied aftroeven door Gabriël Çulhaci, die een lage voorzet bij Mees Rijks afleverde. Laatstgenoemde kon van dichtbij intikken: 0-1.

In het tweede bedrijf was het spelbeeld vrijwel gelijk aan de verhoudingen op het veld voor rust. Jong PSV had de bal, maar de bezoekers kregen de kansen. De hoop op een goed resultaat vervloog voor de thuisploeg in de 82ste speelminuut, toen Sylian Mokono op fraaie wijze voor de 0-2 zorgde. De invaller zette Jeremy Antonisse van de bal, omspeelde Mohammed Amin Doudah en schoot vervolgens vanaf circa 25 meter de bal in de rechterbenedenhoek.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 26 17 8 1 28 59 2 FC Emmen 25 16 4 5 22 52 3 Jong Ajax 26 15 4 7 14 49 4 ADO Den Haag 26 17 3 6 22 48 5 FC Eindhoven 26 14 5 7 17 47 6 Excelsior 26 14 4 8 18 46 7 De Graafschap 26 13 6 7 13 45 8 Roda JC Kerkrade 26 11 10 5 20 43 9 Jong PSV 26 10 5 11 5 35 10 NAC Breda 25 8 9 8 5 33 11 VVV-Venlo 26 10 3 13 -2 33 12 Jong FC Utrecht 26 8 4 14 -18 28 13 Telstar 26 6 10 10 -19 28 14 TOP Oss 26 7 6 13 -11 27 15 FC Den Bosch 26 8 2 16 -21 26 16 MVV Maastricht 26 8 2 16 -26 26 17 Jong AZ 25 7 4 14 -9 25 18 FC Dordrecht 26 5 7 14 -21 22 19 Helmond Sport 25 5 6 14 -18 21 20 Almere City FC 26 4 8 14 -19 20