Benfica verdacht van omkopen van scheidsrechter: zware straf dreigt

Maandag, 14 februari 2022 om 21:28 • Jeroen van Poppel

Het Openbaar Ministerie van Portugal verdenkt Benfica ervan oud-scheidsrechter Bruno Paixão te hebben omgekocht, zo melden diverse Portugese media. Benfica heeft mogelijk via een schimmige constructie duizenden euro's aan steekpenningen betaald aan de arbiter, die tussen 2006 en 2018 actief was in de Portugese competitie. Als de zaak bewezen wordt, dan kan Benfica een divisie teruggezet worden.

Benfica zou een constructie hebben opgetuigd met het computerbedrijf 'Best for Business' als tussenpartner. Bij dat bedrijf zou voor 1,9 miljoen euro aan adviesdiensten zijn afgenomen, maar uit onderzoek is gebleken dat die diensten nooit geleverd zijn. Het zou een manier zijn van Benfica om geld weg te sluizen, om vanuit het computerbedrijf geld beschikbaar te krijgen voor 'niet-gedocumenteerde zaken'.

Zo werden vanuit het computerbedrijf duizenden euro's overgemaakt aan Bruno Paixão. De gestopte arbiter bekent in een verklaring aan TVI geld te hebben ontvangen van dat bedrijf en dat dat puur was voor 'een kwaliteitscontroledienst' aan het bedrijf. Het Openbaar Ministerie gelooft dat niet. Het computerbedrijf heeft bovendien niet de omvang om voor 1,9 miljoen euro aan diensten te leveren. Het OM heeft aanwijzingen dat er sprake is van sportieve corruptie: matchfixing dus.

De betrokken oud-scheidsrechter zegt in zijn verklaring niets van justitie te hebben gehoord over verdenkingen van matchfixing. Het Openbaar Ministerie gaat het onderzoek, dat Saco Azul (Blauwe Zak) wordt genoemd, samenvoegen met een ander lopend onderzoek naar Benfica. In die zaak werden verdachte e-mails tussen hoge functionarissen van Benfica en het arbitragekorps ontdekt.

Benfica zelf ontkent in een verklaring alle beschuldigingen van corruptie: "De club is nooit geconfronteerd met beschuldigingen van die aard, ook niet in combinatie met de naam Bruno Paixão." Volgende week woensdag speelt de ploeg uit Lissabon in de achtste finale van de Champions League thuis tegen Ajax. Twee weken later volgt de return in de Johan Cruijff ArenA.