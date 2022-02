Reden achter ‘ongepaste’ NBA-outfit van Sergiño Dest bij afscheid Messi onthuld

Maandag, 14 februari 2022 om 20:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:48

Journalist Àlex López heeft ruim zes maanden na het afscheid van Lionel Messi bij Barcelona de reden achter de opvallende outfit van Sergiño Dest prijsgegeven. Tijdens de officiële aangelegenheid in het Auditori 1899, een evenementenzaal in het Camp Nou, verscheen de Amerikaans international in het tenue van de Chicago Bulls. Tegelijkertijd droeg Messi zelf een tweedelig maatpak. Te gast in het Catalaanse programma La Portería van BTV onthult López de reden achter de ‘afwijkende’ outfit tijdens officiële moment.

Afgelopen zomer maakte Messi de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Op 8 augustus nam hij bij een officiële ceremonie op emotionele afscheid van de club, de pers en zijn teamgenoten. Op de bewuste zondag had de Catalaanse selectie oorspronkelijk een vrije dag. Mede om die reden Dest zou zich echter niet bewust zijn geweest van het afscheidsmoment dat gepland stond.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens López had Dest besloten om op de dag van het afscheid van Messi naar het strand te gaan. Naar verluidt had hij geen idee van de verplichtingen die er op het programma stonden, en hij was dan ook onbereikbaar voor de club. De eerste telefoontjes aan het adres van Dest werden niet beantwoord. Toen de voormalig Ajacied uiteindelijk wél opnam, was hij te laat om nog langs huis te gaan om een andere outfit uit te zoeken. Vervolgens zou iemand van de club de rechtsachter hebben opgehaald van strand om hem naar de club te rijden.

De beelden van de NBA-outfit van Dest gingen direct na het afscheid van Messi viraal. Volgens López heeft de Argentijn de vergissing van zijn ploeggenoot echter lachend vergeven en namen de twee afscheid met een omhelzing.