Balotelli bijt na prachtgoal tegen Besiktas in het stof met merkwaardige viering

Maandag, 14 februari 2022 om 20:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:07

Besiktas heeft maandagavond een overwinning uit handen gegeven tegen Adana Demirspor. De Turkse topclub kwam tegen de verrassende nummer vier van de competitie op voorsprong, maar zag Adana in blessuretijd van de tweede helft terugkomen: 1-1. Mario Balotelli, de blikvanger van Adana, viel onder meer op door een prachtig doelpunt te maken en dat op merkwaardige wijze te vieren. Die treffer hield echter geen stand vanwege een overtreding van een ploeggenoot in aanloop.

Balotelli veroorzaakte de hele wedstrijd problemen in de achterhoede bij Besiktas. Dat begon al in de dertiende minuut, toen de Italiaanse spits rakelings naast schoot. Het spel golfde op en neer en ook de bezoekers werden enkele keren gevaarlijk. Ridvan Yilmaz mikte nog naast, maar Besiktas kwam na een half uur alsnog aan de leiding via Alex Teixeira, die in vrijheid een afgemeten voorzet van Kerem Kalafat kon inkoppen: 0-1.

GOL! Balotelli ! dk'41 Adana Demirspor 1-1 Besiktas ----------------------------------- Bu sayfa telif sebebi ile kapanacaktir. Ana sayfamizi takip edin! @GOLAZOOOSports #ADSvBJK pic.twitter.com/q5B9vfyOxs — 6Pas (@6Pas22) February 14, 2022

Na een nieuw mislukt schot van Balotelli leek de spits van Adana vlak voor rust op prachtige wijze te scoren. Balotelli dribbelde zich naar de rand van het strafschopgebied en verraste de defensie van Besiktas met een verdekt diagonaal schot. De aanvaller vierde dat door met de benen gekruist op de grond te gaan zitten, maar zag zijn prachttreffer vervolgens afgekeurd omdat ploeggenoot Matias Vargas in aanloop een duwfout had gemaakt.

Adana bleef in de tweede helft jagen op een resultaat en vond dat in blessuretijd alsnog.Tayyib Sanuc kopte uit een hoekschop terug vanaf de tweede paal, waarna Samet Akaydin recht voor het doel profiteerde met het hoofd: 1-1. Het had nog mooier kunnen worden voor Adana, maar diezelfde Akaydin zag een rake volley worden afgekeurd wegens buitenspel van Balotelli.