‘Lampard lyrisch over Donny van de Beek? Dat gaat helemaal nergens over!’

Maandag, 14 februari 2022 om 19:11 • Mart van Mourik

Valentijn Driessen vindt niet dat Donny van de Beek een uitzonderlijke wedstrijd heeft gespeeld namens Everton. Zowel de Engelse media als manager Frank Lampard waren lyrisch over het optreden van de middenvelder in het gewonnen Premier League-duel met Leeds United (3-0). In de podcast Kick-off van De Telegraaf stelt Driessen echter dat de positieve reacties op het spel van Van de Beek ‘overdreven’ zijn.

“Enthousiast? Nou ja, hij was gewoon”, vertelt Driessen desgevraagd. “Ik heb die hele wedstrijd gezien, maar hij speelde een hele normale wedstrijd. Echt niets bijzonders. Lampard was lyrisch, maar dat gaat echt helemaal nergens over. Hij is een aankoop van Lampard, die Donny gewoon een paar veren in zijn reet steekt omdat Lampard verantwoordelijk is. Donny van de Beek speelde aardig, maar echt niet bijzonder. Het is wel goed dát hij speelde en direct negentig minuten speelde. Je mag dit gewoon van Donny eisen”, aldus de journalist.

Belangrijke rol Donny van de Beek! ????



Na zijn strakke voorzet belandt de bal uiteindelijk voor de voeten van Seamus Coleman die Everton op 1-0 schiet ??#ZiggoSport #PremierLeague #EVELEE pic.twitter.com/XYQPSZO1XA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2022

“Ik vond Donny geweldig”, zo oordeelde Everton-manager Lampard na afloop. “Het is niet makkelijk om met twee op het middenveld te spelen. Hij deed het briljant samen met Allan. Het is bijzonder voor Van de Beek om eerst thuis te spelen met Everton. Soms was hij wat te rustig aan de bal, maar hij werkt hard en speelt zeer intelligent. Het was geweldig. Hij kan spelen als nummer zes. Maar hij kan ook hoger op het veld spelen. Hij heeft het talent om tussen de linies te spelen. De dreiging voor het doel is een van de redenen dat hij gehaald is.”

De Engelse media staken eveneens de loftrompet over Van de Beek, waaronder de Liverpool Echo. “Misschien was dit het bewijs dat Manchester United een echt talent verpestte. Dit was het optreden van een proper Everton midfielder.” Ook Daily mail en The Guardian kwamen superlatieven tekort. “Van de Beek was excellent in zijn eerste thuiswedstrijd met Everton. Manchester United-fans moeten zich afvragen waarom hij verhuurd mocht worden. Van de Beek zag er scherper uit in het blauw van Everton dan in het rood van Manchester United. Dat hij op een gegeven moment rondliep met een bloedende neus, maakte hem alleen maar populairder bij de Everton-fans.”