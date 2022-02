Christian Eriksen maakt op verjaardag rentree; beelden van zijn eerste assist

Maandag, 14 februari 2022 om 18:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:06

Christian Eriksen heeft maandag zijn officieuze rentree gemaakt als profvoetballer. De dertigjarige aanvallende middenvelder trok voor het eerst het wedstrijdshirt van Brentford aan tijdens een oefenwedstrijd tegen Southend United. Eriksen was bij zijn officieuze debuut meteen goed voor een assist, zo blijkt uit beelden die zijn werkgever deelt op Twitter.

Eriksen speelde een uur mee en gaf in die tijd onder meer een simpel passje op Josh Dasilva, die vervolgens kon binnenschieten. Dasilva verzorgde alle doelpunten bij Brentford, dat met 3-2 won van Southend. Eriksen tekende op 31 januari een contract tot het eind van het seizoen bij de huidige nummer veertien van de Premier League. De voormalig Ajacied zal zich nu opmaken voor zijn eerste officiële minuten voor the Bees, die over vijf dagen in de competitie op bezoek gaan bij Arsenal. Het is onduidelijk of Eriksen dan al bij de wedstrijdselectie kan zitten.

Voor Eriksen was het acht maanden geleden dat hij een wedstrijd speelde. De Deen kreeg vorig jaar juni in de EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en werd door reanimatie gered. Eriksen kreeg een inwendige defibrillator (ICD) ingebracht, maar mocht daardoor niet meer voor zijn club Internazionale spelen. In Italië mag namelijk niet gesport worden met een ICD. Eriksen en Inter gingen zodoende uit elkaar, waarna Eriksen een nieuwe uitdaging vond in Engeland.