Man United-spelers geven trainer vernederende bijnaam: ‘Het is walgelijk’

Maandag, 14 februari 2022 om 16:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:35

Het botert niet tussen de selectie van Manchester United en de nieuw geïnstalleerde technische staf, zo melden bronnen aan ESPN. Chris Armas, de assistent van interim-manager Ralf Rangnick, wordt door de spelers niet serieus genomen en zou grappend worden vergeleken met het fictieve personage Ted Lasso uit de gelijknamige tv-serie. "Ik vind dat ronduit respectloos", reageert oud-aanvoerder Gary Neville op Sky Sports.

Rangnick nam in december het stokje over van de teleurstellend presterende Ole Gunnar Solskjaer, maar onder de Duitse interim-coach werd het er alleen maar slechter op bij United: onder Rangnick wonnen the Red Devils slechts zes van de dertien gespeelde wedstrijden. Volgens Engelse media voelen de spelers totaal geen klik met de Duitser, die er 'ouderwetse methoden' op na zou houden.

De Amerikaanse acteur Jason Sudeikis vertolkt de rol van Ted Lasso in de gelijknamige serie.

Het stoort de selectie bovendien dat Rangnick een groot deel van de trainingen overlaat aan zijn assistent Armas, een Amerikaanse coach die door Rangnick werd weggehaald bij Toronto FC. en noot eerder buiten Noord-Amerika werkte. De spelers van United zien blijkbaar gelijkenissen tussen de hem en het fictieve karakter Ted Lasso, dat in de tv-serie eveneens uit Amerika wordt geplukt om manager te worden van een Engelse Premier League-club. Lasso heeft alleen ervaring als coach in het American Football en heeft dus totaal geen verstand van soccer, zoals voetbal aan de overzijde van de oceaan bekendstaat. Daar loopt de vergelijking met Armas dan ook mank: laatstgenoemde speelde op het hoogste niveau als profvoetballer en kwam 66 keer uit voor het Amerikaanse elftal.

De bijnaam Ted Lasso voor Armas kan als weinig vlijend worden beschouwd, vindt ook Neville. De clubicoon van United maakt zich zorgen over de moeizame relatie tussen de technische staf en de selectie. "Het is walgelijk en helemaal niet grappig dat de nummer twee van Rangnick zo genoemd wordt", aldus de oud-rechtsback, die 599 keer uitkwam voor United. "In mijn tijd zou een dergelijk verhaal nooit gelekt worden, wij waakten als spelers voor de stabiliteit binnen de club. Het is ronduit respectloos."