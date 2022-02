Francesco Flachi (46) maakt rentree na monsterschorsing van 12 jaar (!)

Maandag, 14 februari 2022 om 15:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:57

Francesco Flachi heeft er liefst twaalf jaar op moeten wachten, maar de 46-jarige Italiaanse spits heeft eindelijk zijn rentree in het Italiaanse voetbal kunnen maken. Flachi moest al die tijd toekijken vanwege een megaschorsing voor cocaïnegebruik en was vastberaden om terug te keren. Dat deed de ex-spits uit de Serie A bij Signa 1914, dat uitkomt op uit het vijfde niveau.

Het Italiaans olympisch comité (CONI) was in 2010 onverbiddelijk voor Flachi, die op dat moment voor de tweede keer was betrapt op het gebruik van cocaïne. Flachi ontsnapte aan een levenslange schorsing, maar zag de einddatum daarvan vastgesteld worden op 12 januari 2022. Omdat de spits, die 134 keer uitkwam in de Serie A, bij ingang van zijn schorsing al 34 jaar oud was, rekenden weinigen nog op een comeback.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Flachi speelde in de vroege jaren negentig jeugdinterlands voor Italië als aanvaler van Fiorentina en kwam ook uit voor Sampdoria, waar hij de meest indrukwekkende prestaties neerzette door liefst 110 goals te maken in 280 optredens. Alleen Gianluca Vialli (141) en Roberto Mancini (171) maakten meer treffers voor Sampdoria. In 2010 was Flachi al afgegleden naar de Serie B, waar hij bij Brescia door cokegebruik een lange pauze moest inlassen als voetballer. Zondag kwam hij dus terug bij Signa, op het bescheiden niveau van de zogeheten Eccellenza.

"Deze dag maakt twaalf jaar diskwalificatie", aldus Flachi, die enorm uit had gekeken naar zijn comeback, in de Italiaanse pers. Het is mijn wedergeboorte. Wat heb ik gevoeld? In het begin voelde ik me duizelig, ik heb een week niet geslapen door de spanning. Nu ben ik zo blij. Ik wil iedereen bedanken die me het gevoel heeft gegeven dat ik weer voetballer ben."