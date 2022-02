‘De vergelijking met Kuijt heb ik zelf niet gemaakt, maar mijn ploeggenoten wel’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Valentino Vermeulen, die zich ontpopt heeft tot de scorende wingback van FC Eindhoven.

Door Chris Meijer

Valentino Vermeulen probeert er na ieder doelpunt een vast ritueel op na te houden. Nog voor de bal het net raakt, is de twintigjarige verdediger al even aan het kijken waar de camera’s staan. Daarna zoekt Vermeulen zo snel mogelijk de cameralens op om met zijn vingers de letter ‘W’ te vormen. De ‘W’ van Woensel-Zuid, de Eindhovense buurt waar hij opgroeide. “Dat is meer voor vrienden uit mijn wijk, die op dezelfde plek zijn opgegroeid als ik. Ik ga proberen dat erin te houden, ik doe mijn best. Maar ik kan het niet altijd onthouden”, grijnst Vermeulen. Na zijn doelpunt tegen Excelsior leek hij het te vergeten. Met een lach: “Ik heb altijd moeite de camera te vinden. Maar als ik die vind, doe ik het wel.”

Met inmiddels al drie doelpunten en vijf assists is Vermeulen dit seizoen een revelatie bij het verrassend goed presterende FC Eindhoven. “Het gaat allemaal wat automatischer en dan kun je je gaan focussen op andere dingen, zoals scoren”, verklaart Vermeulen lachend. Het is een beloning voor het geduld dat hij de afgelopen jaren moest opbrengen. FC Eindhoven pikte hem in 2017 op bij de amateurs, nadat hij een halfjaar eerder vanwege zijn gedrag was weggestuurd bij Willem II. “Ik was veertien of net vijftien en dacht: het is klaar nu. Best dom gedacht, want ik was nog hartstikke jong. Maar het ging wel door mijn hoofd heen. Ik moest terug naar de amateurs en dat is best vervelend als je van Willem II komt. Toen ik hoorde dat ik naar Eindhoven mocht, bloeide er weer wat op.”

Vermeulen had nog een ‘jong brein’, zoals hij het zelf noemt. Dat zat hem ook weleens dwars in zijn eerste twee jaar bij FC Eindhoven. Vermeulen was pas zestien toen hij aansloot bij de eerste selectie, maar moest twee jaar wachten op zijn officiële debuut. “Daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Dat is logisch, denk ik. Je bent jong, wordt erbij gehaald en speelt niet. Dan ga je toch anders denken, omdat je jong bent. Ik ben nu wat meer volwassen.” De vorige twee seizoenen pendelde Vermeulen tussen de basiself en de reservebank. “Het is lastig als je alleen maar de kans krijgt om de zes wedstrijden, wanneer iemand geschorst. Je kunt je als wisselspeler moeilijk bewijzen, met alleen trainingen. Je komt nauwelijks aan ritme, dus daar heb ik mee geworsteld.”

Rob Penders - die de op de voorgrond staande Vermeulen aanstuurt - staat sinds afgelopen zomer aan het roer bij FC Eindhoven.

Dit seizoen is alles anders. Naar eigen zeggen voelde hij vanaf het eerste moment vertrouwen van Rob Penders, die afgelopen zomer het stokje overnam van interim-trainer Jan Poortvliet bij FC Eindhoven. “Dat doet wat met je. Dan gaat het stap voor stap beter.” Wat nog meer in het voordeel van Vermeulen werkte, is dat Penders halverwege de eerste seizoenshelft naar een 5-3-2-formatie switchte. Daardoor kwam Vermeulen - van nature een centrumverdediger - als wingback te spelen, een positie die hem op het lijf geschreven blijkt. “Nee, dit had ik echt nooit verwacht. Maar het heeft goed uitgepakt, uiteindelijk. Je kunt wel zeggen dat de positie van wingback heel goed bij me past. Het bevalt me uitstekend. Ik zou op dit moment op geen andere positie willen spelen.”

“In het begin heb ik wel moeten wennen aan de nieuwe positie, omdat er andere dingen gevraagd worden. Als centrumverdediger was ik heel erg gefocust op verdedigen. Nu is het voetbal anders geworden, backs zijn wat meer aanvallend actief. Dat heb ik geleerd in de afgelopen jaren. Ik heb er wel plezier in, ja”, gaat Vermeulen verder. Het is een positie waarop conditionele inhoud misschien wel het belangrijkste is. “Ja, je moet wel inhoud hebben. Ik houd er wel van om te trainen, dus ik heb nooit echt problemen gehad met conditie. Samen met onze assistent-trainer Mike (van Dijk, red.) blijf ik regelmatig na de training op het veld om te werken aan mijn ontwikkelpunten. Geen probleem voor Vermeulen, die in zijn vakantie graag de bokshandschoenen aantrekt. Hij kreeg het thaiboksen met de paplepel ingegoten van zijn vader. Vermeulen verkoos het voetbal op jonge leeftijd echter boven thaiboksen.

Vermeulen en Maarten Peijnenburg vieren met de trommel van de meegereisde supporters de 0-6 overwinning op Jong FC Utrecht.

“Het was nog allemaal niet zo serieus. Ik was nog jong, moest kiezen wat ik leuker vond en waar ik me op wilde focussen. Ik voetbalde elke dag buiten met vrienden, dus die keuze was makkelijk gemaakt. Nu het steeds beter begint te lopen, sta ik daar nog wel achter. Natuurlijk is thaiboksen fijn om af en toe te doen, om fit te blijven tijdens de vakantie. Je kunt het karakter dat je tijdens thaiboksen nodig hebt ook in het voetbal gebruiken, maar ik denk dat zoiets in je moet zitten.” Het karakter en doorzettingsvermogen zitten wel goed bij Vermeulen. Niet voor niets staat hij in de omgeving van het Jan Louwers Stadion beter bekend als Dirk Kuijt, al heeft dat misschien ook wat met zijn uiterlijk te maken. “De vergelijking met Kuijt heb ik zelf niet gemaakt, maar mijn ploeggenoten wel. Hij was voetbaltechnisch misschien niet de beste van de wereld, maar heeft wel een schitterende carrière gehad door nooit te verzaken. Ik steek wat dat betreft ook zo in elkaar, mij zal je nooit zien verzaken. Dus de vergelijking snap ik het wel een beetje.”

Bestaat er überhaupt een wingback aan wie Vermeulen zich graag spiegelt? “Eerlijk gezegd let ik daar helemaal niet op. Ik wil een eigen stijl hebben en niet hetzelfde zijn als de rechtsback van Liverpool ofzo. Hoe ik mijn eigen stijl zou omschrijven? Heel dynamisch met veel kilometers in een wedstrijd. Ik ben vaak te vinden in het strafschopgebied van de tegenstander, maar ik houd wel oog voor het verdedigende aspect”, zo luidt zijn antwoord. “Je merkt dat je wedstrijden nodig hebt om stappen te zetten. Natuurlijk speel je af en toe mindere wedstrijden, dat heeft iedereen. Je moet daar van leren en doorgaan. Er is niets dat ik niet kan verbeteren, je kan nooit genoeg hebben. Ik probeer er ook niet teveel van te genieten, want het kan ineens minder gaan. Daarom wil ik stappen blijven maken, we zijn nog lang niet klaar. Ik ben blij met de stappen die ik tot nu toe heb gemaakt.”

Vermeulen speelde dit seizoen 26 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 5 assists.

Vermeulen merkt naar eigen zeggen dat het ‘meer gaat leven’ in zijn omgeving nu hij een steeds opvallendere rol speelt bij FC Eindhoven. “Ik krijg veel complimenten, ook op de club. Er komen andere clubs met interesse. Dat motiveert mij extra, ik heb een beetje druk nodig om te presteren. Daardoor kan ik boven mezelf uitstijgen”, stelt Vermeulen. Zijn contract bij FC Eindhoven loopt aan het einde van het seizoen af. Er lopen gesprekken over een langere samenwerking, terwijl een volgende stap komende zomer ook een mogelijkheid zou kunnen zijn. Er hebben zich een aantal clubs gemeld bij zijn zaakwaarnemer Bilal Achenteh. Vermeulen haalt zijn schouders op. “Als ik daar over ga nadenken, brengt dat mijn spel niet ten goede. Ik krijg af en toe wel wat mee, maar ik heb tegen mijn zaakwaarnemer gezegd: ik wil me daar niet mee bezig houden. Ik wil gewoon volle bak op het voetbal focussen en de rest van de zaken regelt mijn zaakwaarnemer, dan zien we aan het einde van het seizoen wel.”

De focus van Vermeulen ligt nu nog op ‘meer scoren, belangrijk zijn voor het team en meehelpen met het halen van de play-offs’. Al schuift FC Eindhoven door een uitstekende reeks - al acht wedstrijden ongeslagen - stiekem richting de directe promotieplekken. “Die is inderdaad ook nog in het vizier, maar we moeten wedstrijd per wedstrijd kijken”, reageert Vermeulen met een glimlach. “Het gaat goed, we hebben een hecht team. Eigenlijk voelt het een beetje als familie, ook buiten het veld. Naarmate het seizoen vorderde is dat steeds meer gegroeid. Promoveren met FC Eindhoven zou heel bijzonder zijn, daar praten we af en toe wel over. Dan zijn we aan het fantaseren. Ja, dat zou heel mooi zijn.”

Naam: Valentino Vermeulen

Geboortedatum: 20 juli 2001

Club: FC Eindhoven

Positie: rechtsback

Sterke punten: inhoud, snelheid, tackelen