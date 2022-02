Helmond Sport grijpt in en haalt nieuwe trainer van buitenlandse partnerclub

Maandag, 14 februari 2022 om 15:07 • Chris Meijer • Laatste update: 15:13

Wil Boessen is niet langer de trainer van Helmond Sport. De nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie maakt via de officiële kanalen wereldkundig dat de 57-jarige oefenmeester samen met zijn assistent Frank van Kempen op non-actief is gesteld. De taken van Boessen worden voorlopig overgenomen door Sven Swinnen, die overkomt van partnerclub KV Mechelen en daar werkzaam was als assistent-trainer.

Helmond Sport werkt sinds 2020 innig samen met KV Mechelen, waardoor er de afgelopen twee seizoenen totaal tien spelers van de Belgische club werden gehuurd. Momenteel spelen er vijf contractspeler van KV Mechelen op huurbasis in het SolarUnie Stadion. Nu wordt dus ook de nieuwe trainer weggehaald uit België. Swinnen was vorig seizoen actief als begeleider van de door KV Mechelen aan Helmond Sport verhuurde spelers.

Dit seizoen fungeerde Swinnen naast zijn functie als assistent bij Malinwa als adviseur voor het het technisch (jeugd-)beleid van Helmond Sport. Swinnen was de afgelopen jaren bij KV Mechelen actief als jeugd, assistent- en interim-trainer en fungeerde een jaar als hoofd jeugdopleidingen. Hij zal bij Helmond Sport worden bijgestaan door een landgenoot, daar Dylan Malicheff zijn assistent wordt. De pas 29-jarige Malicheff was dit seizoen assistent bij KV Mechelen Onder 21, nadat hij al twee jaar voor de Belgische club als jeugdtrainer had gewerkt.

Het betekent dat Helmond Sport per direct afscheid neemt van Boessen, die nog een tot medio 2023 lopend contract had. Boessen - die eerder voor onder meer Fortuna Sittard, TOP Oss en FC Den Bosch werkte - heeft zijn congé gekregen vanwege de tegenvallende resultaten. De laatste overwinning van Helmond Sport dateert van 10 december 2021, toen De Graafschap met 0-1 werd verslagen. Mede door die reeks van zes wedstrijden zonder overwinning wordt momenteel de voorlaatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie bezet.